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  • Kasım 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? 2023 Kasım işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

Kasım 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? 2023 Kasım işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

Kira artış oranı Kasım 2023 için gözler TÜİK enflasyon rakamlarındaydı. Kasım 2023 işyeri kira artış oranı bugün açıklanan enflasyon oranları ile belli oldu. Peki Kasım 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? İşte 2023 Kasım işyeri kira artış oranı hesaplama örneği...

03 Kasım 2023 | 10:09
Son Güncellenme: 03 Kasım 2023 | 10:34
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Kasım 2023 işyeri kira artış oranı ne kadar? 2023 Kasım işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

Kasım 2023 kira artış oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı verilere çevrilmişti. Bugün açıklanan enflsayon verileri ile kira artış oranı da belli oldu. Bu ay kira kontratı yenileyecek iş yeri sahipleri açıklanan bu orana göre sözleşmelerini yenileyecek. İşte TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Kasım 2023 işyeri kira artış oranı...

2023 KASIM AYI İŞYERİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

İş yerleri için zam oranı; artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplamaktadır. Örneğin zam Kasım ayında yapılacaksa TÜİK’in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Temmuz ayındaki 12 aylık ortalamalara göre, yani %54,26 oranında artış yapılabilecektir.

2023 KASIM AYI İŞYERİ KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2023
TÜFE Kira Artış Oranı: % 54,26
Kira Artış Tutarı:  5.426,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı:  15.426,00 TL

KONUT KİRA ARTIŞI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 Lira
Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25
Kira Artış Tutarı: 750,00 Lira
Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 Lira
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 Lira

Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren uygulamaya 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edilecek.

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