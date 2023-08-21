KENTSEV'den İstanbul için kentsel dönüşüm yol haritası

KENTSEV'den yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin, "Kentsel dönüşüme ilişkin İstanbul'a özel bir yasa çıkarmayı düşünüyoruz. Şu ana kadar 11 yıldır devam eden İstanbul'daki kentsel dönüşüm işinde ne tür engellerle karşılaşmışsak bunları bertaraf edecek, bir an önce işi hızlandıracak tedbirleri alıp bu yasayı da çıkarmak istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Haldun Ersen, kentsel dönüşümde süreci tıkayan noktalardan bahsederek, "İstanbul'a özel kentsel dönüşüm yasası tüm paydaşlardan görüş alınarak hızlı bir şekilde hayata geçirilmeli. Biz de bu konuda önerilerimizin yer aldığı yol haritamızı hazırladık." değerlendirmesini yaptı.

Bu yasanın sürecin hızlanması için çok önemli olduğunu kaydeden Ersen, diğer bölgeler için 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un uygulanmasına devam edileceğini anlattı.

Ersen, "Bu nedenle 6306 sayılı kanundaki uygulamaların engele takılmadan sürdürülebilmesi için evvela diğer kanunlarda yer alan tebligat, sözleşme, mülkiyet hukuku, tescil gibi konularda değişikliğe gidilmesi veya birbiri ile çelişen durumlarda '6306 Sayılı Kanun'daki maddelerin geçerli olacağı' şeklinde bir maddenin eklenmesi gerekmektedir." açıklamasında bulundu.

"Kentsel dönüşümü iki ana faktör yavaşlatıyor"

Haldun Ersen, kentsel dönüşüm uygulamalarını engelleyen ana iki faktörün, itiraz eden ve dava açan vatandaş ile yanlış uygulanarak diğer kanunların hükümlerine takılan idari uygulamalar olduğunu bildirdi.

Kentsel dönüşümlerde sorunun 3 başlık altında toplanabileceğini belirten Ersen, bunların, "mekandan gelen", "mülkiyetten gelen" ve "malikten kaynaklanan" sorunlar olduğunu anlattı.

Ersen, kentsel dönüşümü 6306 Sayılı Kanun sınırları içinde çözmeye yönelik modeller geliştirdiklerini ve böylece dava açılsa dahi dönüşüm sürecinin yasal engellere takılmamasına yardımcı olduklarını aktardı.

Tersine göç ve kırsal kalkınmanın kentsel dönüşüm için öneminden bahseden Ersen, "Vatandaşın Anadolu'da üretim yapması için destekleyici projeler hazırlıyoruz. Bu projeler arasında özellikle 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde yıkılan köylerin sosyal donatı alanlarıyla birlikte aslına uygun şekilde yeniden hayata geçirilmesine yönelik kırsal dönüşüm projemiz önemli bir yer tutuyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul için kentsel dönüşüm yol haritası

KENTSEV Başkan Vekili Ersen, İstanbul için kentsel dönüşüm yol haritası hazırladıklarını belirterek, şu önerilerde bulundu:

Merkezi yönetim tarafından finansman modelleri geliştirilmeli ve finansman destekleri sağlanmalıdır.

İstanbul için kat malikleri anlaşma oranı 3'te ikiden yüzde 50'ye çekilmelidir.

Yerel yönetimler, ada veya alan bazlı kentsel dönüşümlerin yapılmasını sağlamalıdır.

İstanbul'un nüfusu şehrin geniş çeperlerine doğru kaydırılmalı.

Kente iç ve dış göç durdurulmalı, İstanbul'daki sanayi tesisleri nüfusla birlikte başka bölgelere taşınmalı.

Ersen, metrekarelerin küçülmesine ve ödemelerdeki yetersizliklere dair sorunların giderilmesi ile kiracıların farklı illerde ikamet etmelerini destekleyici modellerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Farklı illerde ikamet etmek isteyen vatandaşlar için imar hakkı transferi sağlanması önerisinde bulunan Ersen, kat malikleri ile müteahhitleri buluşturacak ve uzlaştıracak bir sistem kurulmasının önemine işaret etti.

Ersen, küçük müteahhitlerin birleşerek projeleri yönetmesi ve müteahhit payını karşılayamayan vatandaşlar için düşük faizli kredi imkanı verilmesi gerektiğini bildirdi.

KENTSEV'in İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları için çözüm önerileri sunan yol gösterici bir iktisadi teşekkül kurduğunu kaydeden Ersen, "Vakfımız, müteahhit ve vatandaş arasında bir arabulucu rolü üstlenmekte, paydaşlar ve ilgili kişiler bu çatı altında birleştirmektedir. Uzlaşma yolunu destekleyici ve çözüm önerileri sunan bir yönetim sistemi hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.