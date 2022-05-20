Kira artış oranı hesaplama konusu özellikle son dönemde oldukça gündemde. İnternette kiracılar ve ev sahipleri tarafından yanıtı çok aranan soruları Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz’a sorduk…

Haber: Levent Gökmen Demirciler / lgokmen@ekonomist.com.tr

Kira artış oranı nasıl hesaplanır? Ev sahibi yasal sınırın üzerinde kira artışı isteyebilir mi? Ev sahibi kendisi oturmak istiyorsa kiracıyı çıkarabilir mi? Ev sahibi hangi hallerde kiracısını çıkarabilir? Kira sözleşmesi nasıl yapılır? Sözleşme yaparken nelere dikkat edilmeli? Kira sözleşmem doldu, sözleşmeyi uzatmadık ne olur? 1 yıllık sözleşme süresi dolunca ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi? Ev sahibi kiracıyı ne kadar sürede çıkarabilir?

İşte Ali Güvenç Kiraz’ın yanıtları: