Kira artış oranı hesaplama konusu özellikle son dönemde oldukça gündemde. İnternette kiracılar ve ev sahipleri tarafından yanıtı çok aranan soruları Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz’a sorduk…
Haber: Levent Gökmen Demirciler / lgokmen@ekonomist.com.tr
- Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
- Ev sahibi yasal sınırın üzerinde kira artışı isteyebilir mi?
- Ev sahibi kendisi oturmak istiyorsa kiracıyı çıkarabilir mi?
- Ev sahibi hangi hallerde kiracısını çıkarabilir?
- Kira sözleşmesi nasıl yapılır? Sözleşme yaparken nelere dikkat edilmeli?
- Kira sözleşmem doldu, sözleşmeyi uzatmadık ne olur?
- 1 yıllık sözleşme süresi dolunca ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi?
- Ev sahibi kiracıyı ne kadar sürede çıkarabilir?
İşte Ali Güvenç Kiraz’ın yanıtları:
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