Emlak platformu hepsiemlak’ın verilerine göre ekimde kiralık konutlarda 4 büyük ilde durağanlık yaşanırken Antalya’da yüzde 33 oranla artışların devam ettiği görüldü.

Hepsiemlak; konut piyasasının Ekim ayındaki son durumunu inceledi. Platformdan yapılan açıklamaya göre enflasyon, yoğun talep ve arzın daralması gibi sebeplerle uzun süredir yükselen konut kiralarında son aylarda artış hızı yavaşladı, yer yer durağanlaştı.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle Güney illerdeki hareketliliğin devam edeceği belirtilen açıklamada, “TÜİK verilerine baktığımızda; yılın ilk 9 ayı içerisinde Rus ve Ukraynalılara satılan konutların sayısı 10 bini aşkın. Hem satın alım hem kiralama yapan yabancı vatandaşların bu bölgelerdeki konut fiyatlarına doğrudan etki ettiğini söyleyebiliriz.” ifadelerine yer verildi.

Antalya’da en çok artış gösteren ilçeler

Hepsiemlak verilerine göre ekim ayı kiralık konut fiyatlarında; en çok artış gösteren Antalya ilçesi yüzde 73 ile Konyaaltı oldu. Konyaaltı’nda geçtiğimiz ay 103 TL olan m2 fiyatı yüzde 73 artarak 178 TL’ye yükseldi. Konyaltı’nı sırasıyla yüzde 57 ile Muratpaşa, yüzde 36 ile Kemer, yüzde 17 ile Alanya ve yüzde 9 ile Kepez ilçeleri takip etti.

İzmir’de rekor ‘Çeşme’de

Aylıkbazda verilere bakıldığında; yüzde 35 oranla Çeşme birinci sırada yer alırken, Konak yüzde 19 oranla ikinci, Buca yüzde 15 oranla üçüncü, Balçova yüzde 10 oranla dördüncü, Karabağlar ise yüzde 9 oranla en çok artış gösteren ilçeler arasında beşinci oldu.

İstanbul’da artışlar birbirine yakın

Metropol şehirde en çok artış gösteren ilçe yüzde 15 ile Maltepe oldu. Eylül ayında 97 TL olan Maltepe ilçesinin ortalama m2 fiyatı Ekim ayında 112 TL oldu. Onu ikinci sırada yüzde 12 ile Beylikdüzü, yüzde 11 Üsküdar ve Beykoz, yüzde 10 ile Kadıköy ilçesi takip etti.

Bursa’da en çok artış gösteren ilçeler

Eylül ayında 43 TL olan ortalama m2 fiyatı yüzde 12 artarak 49 TL’ye yükselen Osmangazi ve yüzde 3 artışla ortalama 53 TL’ye yükselen Nilüfer ilçeleri oldu.

Ankara’da yer yer düşüşler gözlemlendi

Ekim ayında kira artış hızının durağanlaşmasının yanında m2 fiyatlarında gerilemeler de söz konusu. Gölbaşı ilçesinin m2 fiyatı 54 TL’den 52 TL’ye gerileyerek yüzde 4 azaldı. Gölbaşı’ndan sonra yüzde 3 ile Altındağ ve Keçiören, ortalama m2 fiyatı gerileyen iller arasında yer aldı.