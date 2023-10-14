Journal of Epidemiology'de Salı günü yayınlanan; Birleşik Krallık ve Avustralyalı araştırmacıların imzasını taşıyan araştırmaya göre kiracı olmanın biyolojik yaş üzerindeki etkisi işsizliğin yarattığı etkilerin neredeyse iki katı.

Araştırmacılar, yaklaşık 1.500 katılımcıdan alınan ek sağlık bilgileri ve kan örneklerinin yanı sıra Birleşik Krallık Hanehalkı Araştırması'ndan elde edilen verileri kullanmış. Kan örnekleri de kıyaslama açısından yaşlanmayla ilişkili veriler sağlamış. Çalışma, katılımcıların yaklaşık 10 yıllık barınma koşullarını ve ardından verileri analiz etti. Araştırma mülk kiralayan insanların daha hızlı yaşlandığını, hatta kiracı olmanın etkisinin işsiz olmaktan iki kat daha fazla olduğunu ortaya çıkartmış. Hatta araştırmaya göre her ay kira ödemek için mücadele etmenin etkisi, geçmişte sigara kullanmış olmanın yarattığı olumsuz etkiden bile fazla.

iflscience'ın haberine göre kiracıların ödemede zorluk yaşadığı, ödeme günlerini kaçırdığı zamanlarda; kirlilik ve çevre sorunlarının olduğu yerlerde yaşadıkları durumlarda bu biyolojik etkinin daha fazla olduğu da tespit edilmiş.

Yazarlar makalede "Sonuçlarımız barınma koşullarının, daha hızlı biyolojik yaşlanma nedeniyle sağlığı olumsuz etkilediğini gösteriyor" diyor.

Çalışmayla ilgili eksik noktalar da bulunuyor. Araştırmacılar, kiracı olmakla hızlı yaşlanma arasında tam olarak nasıl bir bağlantı olduğunu henüz saptayamadı. Katılımcıların zaman içinde takip edilmesi; barınma durumlarındaki değişiklikleri takibi ve biyolojik yaş için tekrar test yapacak daha fazla araştırma planlanıyor. Yazarlar, kan testiyle elde edilen biyolojik yaşlanma verilerinin yalnızca beyaz Avrupalı ​​bireylerden toplandığını, çalışmanın zayıf noktalarından birinin de bu olduğunu söylüyor.

