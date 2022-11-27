Yargıtay, ′kirada yüzde 25'lik zam sınırını aşanlar için karar verdi′ iddiasını doğrulamadı

Az önce @cnnturk 'ün bu haberini Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'ya sordum, detaylı bir cevap gönderdiler, özeti şu: "%25 ‘ten fazla zamlı kira ödeyen kiracıların dava açarak paralarını geri alabileceğine" ilişkin çıkan haberin Yargıtay kararı ile hiçbir ilgi ve alakası yok. https://t.co/ZSKnVpNIcH