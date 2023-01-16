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Kocaeli Gebze'de 320 konut müzayede ile satılıyor: İşte muhammen bedelleri ve detaylar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 320 konutu müzayede ile satacak. İşte evlerin muhammen bedelleri ve diğer detaylar...

16 Ocak 2023 | 16:13
Son Güncellenme: 16 Ocak 2023 | 16:31
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Kocaeli Gebze'de 320 konut müzayede ile satılıyor: İşte muhammen bedelleri ve detaylar

TOKİ, Kocaeli Gebze'de 320 konut müzayedesi yapacak. 

İlan.gov.tr'de yer alan ilanda şu bilgiler verildi: 

İhale için salon katılımı 23 ve 24 Ocak 2023 tarihlerinde Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi Başakşehir, İstanbul ve Kocaeli Kongre Merkezi C Blok Düğün Salonu İzmit, Kocaeli adreslerinde gerçekleştirilecek. 

İnternet katılımı 20.01.2023 Cuma günü saat 10.30 itibari ile sonlanacak.

Sitede yer bilgilere göre ise konutların muhammen bedelleri ortalama 1.880.000,00 TL ile 2.050.000,00 TL arasında değişiyor. 3+1 konutlar brüt 150,6 metrekare. Peşin alımlarda ise yüzde 20 indirim uygulanıyor.

Detaylı bilgiye bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Aşağıda ise temsili fotoğraflar yer alıyor.

 

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