Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkan Yardımcısı Bayram Tekçe, konut yatırımında vatandaşlık yerine ikamet vizesi verilmesi gümüş ve altın vize ikamet programlarını önerdiklerini belirterek, “Alternatif bir ikamet programı olmadığı için çözümü vatandaşlık almakta gören yatırımcı kitlelerine de ulaşıp, vatandaşlık talebini azaltmayı öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.

GİGDER’den yapılan açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Bayram Tekçe, vatandaşlık veya oturum almak isteyenlerin ülkeleri dışında aldığı gayrimenkul tutarının 2021 itibarıyla 400 milyar doları aştığını bildirdi.

Özellikle gelişmiş ülkelerin bu pastadaki paylarını artırmak için agresif politikalarını sürdürdüğünü kaydeden Tekçe, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dünya pazarında asıl talep vatandaşlıktan ziyade, ikamet vizesi almak üzerine yoğunlaşıyor. GİGDER olarak önerimiz mevcut vatandaşlık programını destekleyen gümüş ve altın vize ikamet programlarıdır. Bunlar, asıl amacı vatandaşlık almak olmayan ancak sağlık, eğitim, emeklilik veya uzaktan çalışmak için dijital göçmen olarak Türkiye’ye gelip, yerleşik yaşama geçmek isteyenlere çözüm sunan bir ikamet programlarıdır. Alternatif bir ikamet programı olmadığı için çözümü vatandaşlık almakta gören yatırımcı kitlelerine de ulaşıp, vatandaşlık talebini de azaltmayı öngörüyoruz.”

“Yatırım amaçlı ürünlerimizi çeşitlendirmeliyiz”

Bayram Tekçe, bu sene Türkiye’nin yabancılara yaklaşık 75 bin konut satarak 10 milyar dolar doğrudan yatırım kazanacağını kaydederek, 2025 yılına 20 milyar dolar gelir ve dünyada ilk 5’e girme vizyonuyla hazırlandıklarını bildirdi.

“Bu yolda atmamız gereken en kritik adım salgınla tetiklenen yatırımcı göçü hareketini iyi analiz ederek bu alandaki politikaları doğru kurgulamak.” ifadesini kullanan Tekçe, bu süreçte yaptıkları araştırmalardan ve hazırladıkları kitaplardan bahsetti.

Tekçe, AGS Global’in katkılarıyla hazırladıkları yeni kitapta, dünyadaki yatırımcı göçü trendlerini incelemekle kalmadıklarını, İspanya’dan ABD’ye Türkiye’nin dünyadaki en önemli rakiplerinin “yatırım yoluyla vatandaşlık” ve “yatırım yoluyla ikamet” politikalarını masaya yatırdıklarını anlattı.

Ülkelerin, yatırım yoluyla vatandaşlık ve ikamet programları kapsamında birer birer yeni teşvikler açıkladığını aktaran Tekçe, 100’ü aşkın ülkenin bu programlarla yüksek varlıklı kimseleri çekmeye çalıştığını bildirdi.

Tekçe, “Dijital göçmenlere ve bu yüksek varlıklı bireylere yatırım amaçlı ürünlerimizi çeşitlendirerek ve kurumsallaşarak ulaşmak oldukça önemli.” ifadesini kullandı.