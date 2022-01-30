Tapu.com İş Geliştirme Direktörü Güven Açık, bireysel gayrimenkul danışmanlarına sıfır maliyetle gayrimenkul aracılığı fırsatı sunduklarını söylüyor. 2022 yılında hızlı bir büyüme beklediklerini belirten Güven Açık, İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki ofislerine Anadolu Yakası’nda da bir ofis eklemeyi planladıklarını belirtiyor.

KOBİ Girişim Ocak 2022 tarihli sayıdan

Gayrimenkul sektörü içinde bulunduğumuz dönemde en popüler sektörler arasında yerini almayı sürdürüyor. Artan maliyetler, konut arzının giderek düşmesi, pandemide insanların konut tercihlerinin değişmesi ve taşınmaların artmasıyla birlikte konut sektöründe ciddi bir hareketlilik gözlendi.

Hem satılık hem da kiralık konut bulunmasının zorlaştığı günümüzde gayrimenkul danışmanlığı da yeniden popüler meslekler arasına girdi. Uluslararası zincirlerin yanı sıra yerli markalarda da hareketlilik yaşanmaya başlandı.

Ancak burada gayrimenkul danışmanlarını en zorlayan konulardan biri de şemsiyesi altında oldukları markalara ödenen komisyon bedelleri ve satılık ya da kiralık mülklerin tüketiciye ulaştırılması sürecindeki maliyetler oluyor. İşte bu noktada gayrimenkul danışmanlarının işlerini kolaylaştıran uygulamalar devreye alınıyor.

Teknolojinin hızla hayatımıza girmesi tüm sektörlerde iş yapış süreçlerini değiştirdi, birçok sektör internet üzerinden çalışmaya ve hatta satışa geçerken hemen hemen tüm süreçler dijital ortama taşınmaya başlandı. Bu süreçte yeni bir iş modeli geliştiren Tapu. com, yeni nesil gayrimenkul danışmanlığı hizmeti veriyor.

Yeni iş modeli sayesinde gayrimenkul sektöründe dinamikleri değiştiren Tapu.com, yetki belgeli gayrimenkul danışmanlarına sıfır maliyetle mülk satma fırsatı sunuyor.

Bilgi ve fiyat şeffaflığına dayanan iş modeliyle öne çıkan Tapu.com tarafından yürütülen tüm süreçler taşınmaz ticareti yönetmeliği kapsamında sürdürülüyor.

Tapu.com İş Geliştirme Direktörü Güven Açık, bireysel gayrimenkul danışmanlarına sıfır maliyetle gayrimenkul aracılığı fırsatı sunduklarını söylüyor.

Yeni nesil gayrimenkul danışmanlığını, gayrimenkul danışmanının her tür ihtiyacını destekleyen kurumsal ve teknolojik altyapının sağlandığı, tamamen dijitalleşmiş bir gayrimenkul danışmanlığı deneyimi olarak tanımlamak da mümkün.

‘Ekspertiz Raporlu’ gayrimenkulleri alıcılarla buluşturan Tapu.com, Türkiye’nin ilk online gayrimenkul açık artırma sitesi olarak 2015 yılında faaliyete geçti.

Tapu.com, şeffaf bir piyasada bilinçli alıcıların vereceği tekliflerle bir gayrimenkulün piyasa değerini bulabileceği düşüncesi üzerine kuruldu ve bugüne kadar 79 ilde 4.000’i aşkın tapu devri gerçekleştirdi.

Gayrimenkul piyasasındaki fiyatların, şeffaf ve rekabetçi tekliflerle belirlenmesi gerektiğine inanan Tapu.com, alıcılar için şeffaf bilgi ve güvenilirlik sağlarken, satıcılar için ve hız sağlayan bir iş modeline sahip.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Tapu.com’un sunduğu iş modelinde Tapu.com çağrı ekibi alıcılardan ve satıcılardan gelecek telefonları da karşılayarak danışmanların en çok zamanını alan telefon yanıtlama, alıcı-satıcı bulmak için bölge çalışması yapma, fiyat ve rekabet araştırması gibi konuları teknoloji altyapısıyla çözümlüyor.

Danışmanlara sadece mülk sahibinden temsil yetkisi almak ve gerçek müşterilere servis sonunda teklif alarak işlemi kapatmak kalıyor.

Yeni nesil gayrimenkul danışmanlığı anlayışında Tapu.com ile sözleşmeli çalışmayı seçen yetki belgeli gayrimenkul danışmanları şirketin teknoloji altyapısı sayesinde gün içinde onları oyalayan rutin işlerden kurtulurken bölgesindeki rakiplere göre çok daha fazla işlem kapatabilecek.

Üstelik danışmanlar hiçbir sabit masraf ödemeden bu sisteme ücretsiz olarak katılabilecekler. Açık, “Danışmanlar, çalışacakları bölgeyi belirtmelerinin ardından çağrı merkezimiz Tapu.com’a gelen satıcı taleplerini danışmana yönlendiriyor, ardından birebir görüşmeler danışman tarafından gerçekleştiriliyor.

Danışmanların, tüm basılı malzeme giderlerini, emlak sitelerinde çıkacakları ilan masraflarını biz karşılıyoruz. Ayrıca, danışmanlara ait portföyleri Tapu.com’un kendi geliştirdiği performans pazarlama teknolojisi sayesinde sosyal medyada da yoğun bir kampanya ile destekliyoruz” diyerek çalışma sistemlerini anlatıyor.

DİJİTAL ORTAMDA

Sistemde, iş süreçlerinin büyük bölümü Tapu.com üzerinden dijital olarak yapılıyor ve böylece evrak kullanımı da neredeyse tamamen ortadan kaldırılmış oluyor. Tapu.com, mülk sahiplerinin ve müşterilerin şeffaf olarak gelişmeleri izleyebildiği ve bilgilendirildiği bir ortam sağlarken, danışmanın eğitim ve mentor-lüğü de görüntülü görüşme platformları üzerinden gerçekleşiyor.

Bireysel gayrimenkul danışmanları, Tapu.com’da hiçbir masraf ödemeden hem kendi aldıkları portföyleri sisteme dahil edebiliyor hem de şirket tarafından sağlanan tek yetkili portföyleri satışa sunabiliyorlar.

Bu iş modeliyle Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerinin altını çizen Güven Açık, “Bu sistemde çalışacak gayrimenkul danışmanlarının mutlaka taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip olması gerekiyor.

Ayrıca danışman adaylarının; üniversite mezunu, kendi şirketini kurmuş ve fatura kesebilir durumda da olması lazım. Adayların, sektörde en az bir yıl deneyimi ve 100 saatlik eğitimini tamamlamış olduğunu belgeleyebilmesi gerekiyor.

Güven Açık, “Danışmanlarımıza yaklaşık 20’ye yakın eğitim ve atölye çalışması sunuyoruz. Bunlar hem ana dallarda hem de ihtisas konularında olabiliyor. İlgilenen adaylar başvurularını internet sayfamız üzerinden yapabilir” diyor.

Eğitim görmüş gençlerin iş bulmakta güçlük çektiklerini ve bu konuda gayrimenkul sektörünün gençlere fırsatlar sunduğunu belirten Açık, şubat ayı sonunda sektörde tecrübesi olmayan gayrimenkul danışmanı adaylarını da sektöre kazandırmayı planladıklarını vurguluyor.

ŞUBE SAYISI ARTACAK

2022 yılında hızlı bir büyüme beklediklerini belirten Güven Açık, İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki ofislerine Anadolu Yakası’nda da bir ofis eklemeyi planladıklarını söylüyor. 2022 yılı içinde Bodrum’da lüks konut alanında da çalışmayı hedeflediklerini belirten Açık şu bilgileri veriyor: “Kurumsal kanatta Ankara’da tanınıyoruz ikinci adımda Ankara’ya ofis açacağız. Üçüncü adımda Antalya ya da Bursa olacak. 2022 yılında beş ofis daha açacağız. Bunun yanı sıra, Güneydoğu Avrupa’da Atina, Sofya, Bükreş, Varşova hattında birer ofis açma planımız var.”