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Konut fiyat artış hızı zirveden döndü

Konut fiyatları ekimde bir önceki aya göre yüzde 5,4; yıllık bazda yüzde 188, 2 arttı. Eylül ayında yıllık artış yüzde 189,09 ile rekor kırmıştı.

16 Aralık 2022 | 14:57
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Konut fiyat artış hızı zirveden döndü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), ekimde bir önceki aya göre yüzde 5,4 artarak 605,8 olarak kayıtlara geçti.

Konut Fiyat Endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 188,2 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 56,3 oldu.

3 büyük ilde artış oranları 

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında ekimde bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,7, yüzde 5,3 ve yüzde 6,2 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 204,6, Ankara'da yüzde 194,1 ve İzmir'de yüzde 186,4 yükseldi.

 

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