Konut Fiyat Endeksi (KFE), ocakta bir önceki aya göre yüzde 13,1; 2021’in aynı ayına göre ise yüzde 77,4 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), ocakta bir önceki aya göre yüzde 13,1 artarak 279,7 olarak kayıtlara geçti.

Konut Fiyat Endeksi, ocakta 2021’in aynı ayına göre ise yüzde 77,4 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 21,2 oldu.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında ocakta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 14,1, 12,5 ve 13,6’lık artış görüldü.

3 büyük ilde artış oranları

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul’da yüzde 83,5, Ankara’da yüzde 73,5, İzmir’de yüzde 73,1 yükseldi.