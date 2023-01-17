ARA
Bist 100
5271,42
1,22%
Bist 100
Dolar/TL
18,7915
0,0211%
Dolar/TL
Euro/TL
20,3703
0,1981%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0841
0,1834%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1154,12
-0,25%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Konut fiyatları kasımda yüzde 174,3 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), kasımda yıllık bazda yüzde 174,3 yükseldi.

17 Ocak 2023 | 14:56
0
Konut fiyatları kasımda yüzde 174,3 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 628,6 olarak kayıtlara geçti.

Konut Fiyat Endeksi, kasımda yıllık bazda yüzde 174,3 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 54 oldu.

3 büyük ilde artış oranları

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında kasımda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 3,9, yüzde 4,5 ve yüzde 4,3 artış görüldü. 

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 186,3, Ankara'da yüzde 181,6 ve İzmir'de yüzde 176,0 yükseldi.

İlgili Haberler
2022 konut satış rakamları açıklandı: Yabancıya satışta rekor
2022 konut satış rakamları açıklandı: Yabancıya satışta rekor
Yeni Evim konut kredisini hangi bankalar veriyor? Başvuru nasıl yapılıyor?
Yeni Evim konut kredisini hangi bankalar veriyor? Başvuru nasıl yapılıyor?
0
  • ALTIN GRAM - TL 1154,12 -0,25%
  • ALTIN ONS 1910,08 -0,27%
  • BIST 100 5271,42 1,22%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,7915 0,0211%
  • EURO/TURK LIRASI 20,3703 0,1981%
  • EURO/USD 1,0841 0,1834%
  • INGILIZ STERLINI 1,22388 0,35875%
  • JAPON YENI 128,706 0,126%
  • KANADA DOLARI 1,34195 0,03056%
  • RUS RUBLESI 69,1 0,5091%
Günün En Çok Okunanları
Zam geldi: Netflix üyelik ücreti 2023 ne kadar?
Bakan Nebati açıkladı... Togg'a kamu alım garantisi geliyor
Cameron hedefini tutturmak üzere... Avatar: Suyun Yolu ne kadar hasılat yaptı?
'EYT nedeniyle acil satılık'
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL