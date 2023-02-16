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  • Konut fiyatlarında yükseliş sürüyor: 3 büyük ilde artış oranları

Konut fiyatlarında yükseliş sürüyor: 3 büyük ilde artış oranları

Konut Fiyat Endeksi, aralıkta yıllık bazda yüzde 167,8 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 58,7 oldu.

16 Şubat 2023 | 15:50
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Konut fiyatlarında yükseliş sürüyor: 3 büyük ilde artış oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), aralıkta bir önceki aya göre yüzde 5,3 artarak 662,5 olarak kayıtlara geçti.

Konut Fiyat Endeksi, aralıkta yıllık bazda yüzde 167,8 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 58,7 oldu.

3 büyük ilde fiyat artışları 

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında, Aralık 2022'de bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,7, yüzde 4,6 ve yüzde 4,2 artış görüldü. Endeks değerleri aralıkta yıllık bazda ise İstanbul'da yüzde 174,2, Ankara'da yüzde 172,7 ve İzmir'de yüzde 168,3 yükseldi.

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