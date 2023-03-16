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Konut fiyatlarında yükseliş sürüyor: 3 ilde artış oranları

Konut Fiyat Endeksi (KFE) ocakta aylık yüzde 6,9 ve yıllık yüzde 153,1 artışla 708,3 seviyesinde gerçekleşti.

16 Mart 2023 | 14:44
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Konut fiyatlarında yükseliş sürüyor: 3 ilde artış oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), ocakta bir önceki aya göre yüzde 6,9 artarak 708,3 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, ocakta yıllık bazda yüzde 153,1 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 59,1 oldu.

3 ilde artış oranları 

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ocakta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 6,0, 6,0 ve 5,8'lik artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 154,4, Ankara'da yüzde 156,8 ve İzmir'de 149,9 yükseldi.

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