Hepsiemlak Temmuz 2021 Emlak Endeksi’ni açıkladı. Emlak fiyatlarında yaşanan yükselişi gösteren endeks verileri, ilçelerdeki satılık konut fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu. Türkiye genelinde alıcısına son 1 ay içerisinde en çok kazandıran ilçelerin başında; %8-27 arasındaki artışlarla İstanbul’un Gaziosmanpaşa, Esenler, Bağcılar, Beyoğlu ve Başakşehir ilçeleri, Yalova Merkez, İzmir’in Foça ve Çiğli ilçeleri, Antalya’nın Döşemealtı ilçesi ve Konya’nın Selçuklu ilçesi geldi.

İstanbul’da satılık konut fiyat değişiminde Gaziosmanpaşa değerleniyor

Hepsiemlak, Temmuz 2021 Emlak Endeksi verilerine göre İstanbul satılık konut piyasası son 1 ayda yükselişe geçti. İstanbul satılık konut piyasasında dikkat çeken ve son 1 ayda %8-27 oranındaki yükselişin yaşandığı ilçeler Gaziosmanpaşa, Esenler, Bağcılar, Beyoğlu ve Başakşehir oldu.



Ankara’da metrekare fiyat artışlarında Polatlı ilk sırada geliyor

Ankara, il genelinde yatırımcısına kazandırdı ve temmuz ayında tüm ilçelerde satılık konutlarda metrekare fiyat artışı gözlendi. İlçeler bazında Polatlı liste başında yer alırken Polatlı’yı Çankaya, Keçiören, Altındağ ve Etimesgut takip etti.



İzmir’de Foça, satılık konut fiyatlarındaki yükselişle dikkat çekti

İzmir, satılık konut piyasasındaki hareketliliğini geçtiğimiz 1 ayda korumaya devam etti. Fiyatı en çok artan ilçelerin başında Foça, Çiğli, Kemalpaşa, Menderes ve Balçova geldi.



Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde satılık konuta olan yatırım artıyor

Antalya satılık konut piyasasında son 1 ayda yaşanan yükselişle dikkat çeken ilk ilçe fiyatların %9 arttığı Döşemealtı oldu. Devamında %2-5 arasındaki artışlarla Konyaaltı, Kepez, Alanya ve Manavgat geldi.



Bursa’nın temmuz şampiyonu Nilüfer oldu

Bursa’nın son 1 ayda fiyatı en çok artan ilçeleri Nilüfer, Mudanya, Yıldırım ve Osmangazi oldu.