TÜİK, Temmuz ayı konut satış rakamlarını açıkladı. Türkiye genelinde temmuzda satılan konut sayısı, aylık bazda yüzde 37,6, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,9 azalarak 93 bin 902 oldu. TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, konut satışındaki gerilemenin nedenlerine ilişkin ekonomist.com.tr’ye şu açıklamayı yaptı:

Temel sebep Temmuz ayındaki tapu işlemi yapılabilir gün sayısının diğer aylara göre oldukça düşük olması olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan 23 Haziran 2022 itibarıyla yayınlanan Konut Kredilerinde Kredi/Değer oranı ile ilgili kararın da özelikle ipotekli satışlarda bir ivme kaybına neden olduğunu söyleyebilirim. Haziran ayında ipotekli satışların toplam satışların yüzde 27’sini oluştururken Temmuz ayı itibarıyla bu oran yüzde 20 mertebesine geri döndü. Bir diğer yan etken de artan konut fiyatları karşısında bu artışın daha ne kadar süreceği konusundaki belirsizlik… Bu artışın sonuna gelindi ise yatırım amaçlı alımlarda da Temmuz ayı itibarıyla bir yavaşlama başlamış olabilecektir. Ortalama hane halkı gelirinin de artmıyor olması ve enflasyon karşısında bu gelirdeki azalma da konut alımlarını yavaşlatma eğilimi getirmiş olabilir. Bu bahsettiğim sebeplerin etkisini gelecek aylarda daha net yorumlama fırsatı bulabiliriz düşüncesindeyim. Temmuz ayı işgünü sayısı ve yaz tatillerinin yoğun olduğu bir ay olması nedeniyle trend değişimini doğru okuyabileceğimiz bir ay olmayabilir.

“Gelecek aylarda konut satış değerlerinin artış hızında bir yavaşlama olabilir”

Bugün açıklanan haziran ayı Konut Fiyat Endeksi’nin yıllık yüzde 160,6 yine rekor bir oran ile arttığına işaret eden Makbule Yönel Maya, “Bir önceki aya göre ise yüzde 9’a gerilemiş olduğunu söyleyebiliriz. İpotekli konut satışlarındaki düşme talep olsa dahi kredili yapılacak konut satışları önünde bir frenleyici etki oluşturuyor. BDDK kararı da bu anlamda bir etkendir. Bu nedenle bu iki konu özelikle kredili alımlarda talep daralması getiriyor. Nakit alımlarda ise artan konut satışları karşısında hane halkı gelirlerinin aynı şekilde artmıyor olması özelikle yatırım amaçlı alımları da frenleyebilir. Bu nedenlerden ötürü gelecek aylarda konut satış değerlerinin artış hızında bir yavaşlama söz konusu olabilecektir. Tabii bu noktada il bazında ayrışmaları daha derin olarak görebileceğiz. İstanbul, Antalya bu anlamda önemli miktarda ayrışan illerimiz.” diye konuştu.

Maya, yabancıya konut satışıyla ilgili, “Vatandaşlık edinimi için 250.000 USD sınırının 400.000 USD’ye çıkartılması 13 Haziran 2022 gününe kadardı. Dolayısıyla yabancı alımlarında talep bu tarihe yetişmek isteyen yabancılar tarafından biraz öne çekildi. Temmuz ayı rakamı 3.939 olarak gerçekleşti. Uzun dönem ortalamalara bakıldığında 2018 sonrası vatandaşlık edinimi rakamsal sınırının değişmesi ile birlikte ortalama yıllık satışlar 4.000 – 4.500 bandına gelmişti. Temmuz ayı rakamını bu çerçevede değerlendirdiğimizde eski yıl ortalamalarını rakam 400.000 USD’ye çıksa da yakalamış görünüyor.” değerlendirmesinde bulundu.