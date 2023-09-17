Konut siteleri, iki ve daha fazla aracı olan site sakinlerine, misafir otoparklarını ücret karşılığı kiralama yoluna giderken, bu uygulamanın, site yönetim planında yer almıyorsa usulsüz olduğu belirtildi.

Bazı konut sitesi yönetimleri, tek araçlık otopark hakkı olmasına karşın iki ya da üç aracı olan kat maliklerine yazı göndererek, kullanılan misafir otoparkları karşılığı ücret talep etmeye başladı. Kat maliklerine gönderilen yazılarda, otoparktan kendi yeri hariç diğer alanlarda bulunan araçlarını çıkarmayan ve ücret ödemeyen site sakinlerine ceza uygulanacağı da duyuruluyor.

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Genel Başkanı Yahya Sağır, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sitelerin yönetim planlarının ekinde otopark vaziyet planı olduğuna işaret ederken, bu vaziyet planında her bir bağımsız bölüme yani daire başına düşen otopark sayısının belli olduğunu bildirdi.

Bazı sitelerde bağımsız bölüm sayısı kadar otopark bulunduğunu, bazı sitelerde ise bağımsız bölüm sayısının otopark sayısından fazla olduğunu dile getiren Sağır, bu tür sitelerde ise ilk gelen site sakininin boş otopark alanına park ettiğini, diğer araçların dışarıda kaldığını anlattı. Sağır, kimi sitelerde ise dubleks ya da 4 artı 1 dairelerin iki ya da üç otopark hakkı olduğunu belirtti.

- Yönetim kuruluna yetki verilmiş olabilir

Sağır, son dönemde bazı site yönetimlerinin, ikinci ya da üçüncü aracı olan site sakinlerinden ücret talep etmesi konusunda yönetim planlarının dikkate alınması gerektiğini bildirirken, "Site yönetim planının içinde, sitenin misafir otopark alanlarının kiralanabileceğine ilişkin hüküm yoksa, hiçbir şekilde kat maliklerine ya da bir başkasına kiralanamaz. Usule uygun değil. Örneğin, sitede, 226 bağımsız bölümle ilgili 226 araçlık park alanı var ve 30 araçlık da misafir otoparkı bulunuyor. Yönetim planında, misafir otoparkına ilişkin hüküm yoksa, genel kurulda da bununla ilgili karar alınmadıysa, yönetim planında 'talep eden dairelere ücret karşılığı yer tahsisi yapabilir' yazmıyorsa, site yönetimleri haksızdır, ücret talep edemez. Yönetim planında, bu konuda yönetim kuruluna yetki veren bir hüküm de olabilir, o zaman yönetim kurulunun bu konuda alacağı karara göre hareket edilir, istenirse kiraya verilebilir." diye konuştu.

Yönetim planlarının, siteler kurulurken oluşturulduğuna işaret eden Sağır, bu planların genel kurullarda beşte dört çoğunluğun bir araya gelmesiyle değiştirilebileceğini söyledi.

Sağır, site yönetimlerinin otopark ücreti talep etmesi halinde izlenecek yola ilişkin de bilgi verirken, "Site sakini önce park bedelini ödeyecek ve makbuzunu alacak. Kiracı ya da ev sahibi olması fark etmeden, bu konuda sulh hukuk mahkemesine dava açabilir." dedi.

- Yönetim planlarına kolay ulaşılmalı

Yönetim planlarının, site yönetiminden temin edilememesi halinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden edinilebileceğine dikkati çeken Sağır, şunları kaydetti:

"Tapudan randevu alınarak, her bir sayfası için bedelini ödeyerek yönetim planını alabiliyorsunuz ancak bu süreçler zaman alıyor. Sadece tapu sahiplerine gösteriliyor. Yönetim planlarının alınmasının kolaylaştırılması gerekiyor. Tapuyu görmek kadar kolay olmalı, e-Devlet üzerinden görülebiliyor olmalı. Bir kişi o siteden daire alacaksa yönetim planını görme hakkı olmalı. Kimi zaman, dışarıdan sitelere yönetici olan kişilere dahi yönetim planı gösterilmiyor. Biz bu konuda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvuru yaptık ve bu süreçlerin kolaylaştırılmasını talep ettik."