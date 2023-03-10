Konut talebinin 'çılgınca' arttığı kent

CNBC'nin aktardığı habere göre Yalnızca Şubat ayında, Dubai’nin konut piyasası, bir önceki yıla göre %43,9 gibi büyük bir artışla 8.515 işlem gördü. Ocak ve Şubat ayları birlikte toplam 17.741 konut işlemi gerçekleştirdi.

CNBC'nin haberinde "Emlak piyasasının ötesinde, Dubai’nin ekonomik patlaması günlük yaşamda belirgin. Hızla bir metropole dönen Dubai'de her hafta yeni bir lüks restoran ortaya çıkıyor. Kabaca %90′ı gurbetçi olan bazı Dubai sakinleri bir restoran masası ayırtma mücadelesini sinir bozucu bulsa da, birçoğunu en çok etkileyen şey kiralardaki keskin ve aşırı artış" bilgisi veriliyor.

Dubai'de kiraların yıldan yıla yüzde 60 artış gösterdiği belirtiliyor. Bu artışta yeterli mülk olmaması önemli faktör.

UCUZ MÜLKLER SATIN ALINMIŞTI

Habere göre koronavirüs salgını başlamadan önce Dubai'nin emlak sektörü, büyük ölçüde piyasadaki arz fazlası nedeniyle önceki beş yılda yaklaşık %25 düşmüştü. O yılın ilkbaharında piyasa dibe vurduğunda, alıcılar ucuz mülkleri aldı, yeniledi ve dünyanın çoğu kilit altında kalırken Dubai kapılarını turistlere ve yatırımcılara açarken kiracılara ve ziyaretçilere kiralamaya başladı.

Yaklaşık 18 ay içerisinde sektörde ciddi bir toparlanma yaşandı.

'ÇILGIN' KİRALAMA PİYAYASI

Dubai merkezli lüks emlak komisyoncusu ve Ricardo Scala Estates’in kurucusu Ricardo Scala, "Şu anda kiralama piyasası kesinlikle çılgın. Bir buçuk yılda fiyatlar ikiye, üçe katlandı" diyor.

70 BİN DOLAR...

Dubai'nin ünlü Palm Jumeirah'ı, palmiye ağacına benzeyecek şekilde tasarlanmış insan yapımı takımadalar zengin kiracılar ve alıcılar için bir favori. Dubai'deki en yüksek kiralar da burada. Bölgede ortalama yıllık daire ve villa kiraları Şubat ayında sırasıyla 260.467 dirhem (70.920 $) ve 1.017.614 dirheme (277.079 $) ulaştı.

RUS ALICILAR

Habere göre geçen yılki emlak işlemlerinin önemli bir kısmının Ruslar tarafından gerçekleştirildiği biliniyor. Popüler Dubai Marina veya Jumeirah Beach Road bölgesinde yürüyüşe çıktığınızda Rusça konuşulduğunu duymamanız neredeyse imkansız.

Almanya, İsviçre, İtalya ve Birleşik Krallık'tan gelen alıcılarda da kayda değer bir artış olmuş.

Ülkenin son birkaç yılda uzaktan çalışma vizesi ve belirli işletmelerin %100 yabancı mülkiyetine izin vermesi gibi çeşitli sosyal ve ekonomik reformları da yeni sakinleri ve şirketleri cezbetmiş.

