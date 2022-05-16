Kütahya Belediyesi mülkiyetindeki 15 adet 3+1 daire, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satılacak. İlan.gov.tr’de yer alan ilan detayları şöyle:

İhale, 24 Mayıs 2022 tarihinde Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda gerçekleştirilecek. İhalelere katılacaklar, istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim etmek zorundadır.

Dairelerin muhammen bedelleri 650 bin Türk Lirası ile 775 bin Türk Lirası arasında değişmektedir.

Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.

Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, peşinat ve vergiler ödendikten sonra tapu devri Belediye adına 1’inci derece 1’inci sıra ipotek yapılarak yıllık %9 yasal vade farkı (gün bazında) kanuni ipotek tesis edilmesi suretiyle devir işlemi yapılabilecektir. (Erken ödemelerde indirim uygulanmaz.)

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