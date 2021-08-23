Turizm merkezi Bodrum, Mesa’dan Besa’ya, Helis Yapı’dan Nef’e kadar üreticilerin lüks segment projelerine ev sahipliği yapıyor. 12 ay yaşanılan ilçe, özellikle pandemi sürecinden sonra daha fazla yerli ve yabancının ilgi odağı haline geldi.

08-21 Ağustos 2021 tarihli sayıdan

Türkiye’nin tatil cenneti Bodrum, son yıllarda Türkiye’nin St. Tropez’i olma yolunda hızlı adımlar atıyor. Orman yangınlarıyla boğuşan ülkemizde bu yangınlardan nasibini alan yerlerden biri de ne yazık ki Bodrum oldu. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen, Bodrum’a olan ilgi artarak devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de artacak gibi görünüyor.

Pandemi ile birlikte işlerin ve eğitimin evlere taşınması, insanların büyük kentlerden uzaklaşıp sakin ve doğa ile baş başa kalma arzusu sayfiyeleri ve özellikle de Bodrum’u öne çıkardı.

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Nüfusu pandemi döneminde üç katı artan Bodrum’da kiralardan konut ve villalara kadar tüm gayrimenkullerin fiyatları son bir yılda neredeyse iki katına ulaştı.

Türkbükü ve Yalıkavak arasında kalan bölge üst gelir grubuna yönelik projelere ev sahipliği yaparken burada lüks konut ve villalarda metrekare satış fiyatları 35-40 bin TL’ler seviyesine ulaşmış durumda.

Cennet Koyu’na Mandarin Oriental’ın gelmesi ile birlikte dünyanın dikkatini çeken ve Hollywood yıldızlarını ağırlayan Bodrum, son olarak geçen haftalarda Microsoft’un kurucusu Bill Gates’e ev sahipliği yaptı. Muğla ve ilçeleri yerli ve yabancılar tarafından en çok tercih edilen yerler oluyor.

DÖNEMSEL KİRALAMA

Geçtiğimiz yıl pandemi ile başlayan uzun dönem yaşamaya yönelik ilginin bu yıl da devam ettiğine dikkat çekiliyor. Geçtiğimiz yıl büyük kentlerden kaçanların adresi olan ve kışın da ikamet etmek için tercih edilen Bodrum, bu yaz da popülerliğini koruyor.

İlçede yüksek fiyatlara rağmen gayrimenkul satışları devam ederken dönemsel kiralamalarda ilgi de sürüyor. Koronavirüs sonrası ilginin arttığı Bodrum’un merkezinde, koylarında ve köylerinde her bütçeye uygun ev bulunuyor. Maddi durumu iyi olanlar lüks projeleri seçerken, daha hesaplı ev arayanlar ise merkezden uzak bölgeleri, köyleri tercih ediyor.

Bodrum’un tercih edilme sebepleri arasında Turizm merkezi Bodrum, Mesa’dan Besa’ya, Helis Yapı’dan Nef’e kadar üreticilerin lüks segment projelerine ev sahipliği yapıyor. 12 ay yaşanılan ilçe, özellikle pandemi sürecinden sonra daha fazla yerli ve yabancının ilgi odağı haline geldi.

Türkiye’nin tatil cenneti Bodrum, son yıllarda Türkiye’nin St. Tropez’i olma yolunda hızlı adımlar atıyor. Orman yangınlarıyla boğuşan ülkemizde bu yangınlardan nasibini alan yerlerden biri de ne yazık ki Bodrum oldu. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen, Bodrum’a olan ilgi artarak devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de artacak gibi görünüyor.

Pandemi ile birlikte işlerin ve eğitimin evlere taşınması, insanların büyük kentlerden uzaklaşıp sakin ve doğa ile baş başa kalma arzusu sayfiyeleri ve özellikle de Bodrum’u öne çıkardı.

Nüfusu pandemi döneminde üç katı artan Bodrum’da kiralardan konut ve villalara kadar tüm gayrimenkullerin fiyatları son bir yılda neredeyse iki katına ulaştı. Türkbükü ve Yalıkavak arasında kalan bölge üst gelir grubuna yönelik projelere ev sahipliği yaparken burada lüks konut ve villalarda metrekare satış fiyatları 35-40 bin TL’ler seviyesine ulaşmış durumda.

Cennet Koyu’na Mandarin Oriental’ın gelmesi ile birlikte dünyanın dikkatini çeken ve Hollywood yıldızlarını ağırlayan Bodrum, son olarak geçen haftalarda Microsoft’un kurucusu Bill Gates’e ev sahipliği yaptı. Muğla ve ilçeleri yerli ve yabancılar tarafından en çok tercih edilen yerler oluyor.

DÖNEMSEL KİRALAMA

Geçtiğimiz yıl pandemi ile başlayan uzun dönem yaşamaya yönelik ilginin bu yıl da devam ettiğine dikkat çekiliyor. Geçtiğimiz yıl büyük kentlerden kaçanların adresi olan ve kışın da ikamet etmek için tercih edilen Bodrum, bu yaz da popülerliğini koruyor.

İlçede yüksek fiyatlara rağmen gayrimenkul satışları devam ederken dönemsel kiralamalarda ilgi de sürüyor. Koronavirüs sonrası ilginin arttığı Bodrum’un merkezinde, koylarında ve köylerinde her bütçeye uygun ev bulunuyor. Maddi durumu iyi olanlar lüks projeleri seçerken, daha hesaplı ev arayanlar ise merkezden uzak bölgeleri, köyleri tercih ediyor. Bodrum’un tercih edilme sebepleri arasında

ise daha çok pandeminin beraberinde getirdiği, yaz- kış Bodrum’da yaşama eğilimindeki artıştan kaynaklanıyor. Pandemi süreci ile birlikte bu trend oldukça hızlandı. Bu hızlanmanın sonucu olarak, proje geliştiren şirket sayısında önemli bir artış görülüyor.

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, frekansı dönemsel olarak değişmekle birlikte her zaman Bodrum’a ilginin olduğunu söylüyor. Bodrum’a yönelik yabancı ilgisinin de yıllara bağlı olarak farklılaşma gösterdiğine dikkat çeken Maya, şöyle devam ediyor:

“Muğla’nın 2013 yılından beri sadece 2018 yılında yabancıya yapılan konut satışlarında en fazla konut satılan 10 ilin içinde yer almadığını görüyoruz. Diğer yıllarda performans olarak hep ilk 10 kent içine girmeyi başarmış. Yabancı satışlarında özelikle 2013 ve 2014 yılları yıllık bin adet ve üstüne çıktığı yıllar oldu.”

LÜKS PROJELER

2005-2010 ve 2013-2014 arası yıllar gibi 2021 de Bodrum’un yıldızının parladığı dönemler arasında yerini aldı. Artan arsa fiyatları ve inşaat maliyetleriyle birlikte bölgeye olan talep, satış fiyatlarını oldukça yükseltmiş durumda. Özellikle Türkbükü ve Yalıkavak arasında kalan bölge üst gelir grubu tarafından tercih edilen konumlar olarak ön plana çıkıyor.

Özelikle pandeminin etkisi ile üst gelir grubunu hedefleyen projelerin ağırlık kazandığını belirten Maya, “2005 yılı ve sonrasında daha çok orta, orta- üst gelir grubunu hedefleyen projelerin sayısında önemli artışlar yaşanırken artık bu trendin yerini daha çok üst gelir grubuna bıraktığını söyleyebiliriz” yorumunu yapıyor.

Proje konseptlerinde de artık önemli farklılıklar söz konusu. Mimari ve inşaat özelikleri geleneksel Bodrum mimarisinden farklılaşırken, tıpkı son 10 yıldır büyük kentlerde görüldüğü gibi ortak sosyal alanlarla ayrışmaya çalışılırken kimi projelerde ise sosyal alanların otel ve concierge hizmetleri ile desteklendiğini görülüyor.

Birçok sektörün yıllardır gündeminde olan uzaktan çalışma konusu pandemi ile birlikte hızlandı ve hızlı adaptasyonlar yaşandı. Bu kadar sert olmasa da daha karma bir yapıda uzaktan çalışma trendinin artık hayatımızın bir parçası olacağına dikkat çekiliyor.

Böyle olunca da Bodrum yine ön planda olması ancak projelerin hızında bir yavaşlama olması beklentisi bulunuyor. Bodrum’da devamlı yaşayan nüfusun önümüzdeki yıllarda da artış göstermeye devam etmesi bir diğer beklenti. Bodrum daha çok yazlık konut bölgesi olarak gelişen bir ilçeydi.

Devamlı yaşayan nüfusun giderek artıyor olması, şehir planlama ve altyapı olanakları açısından ilçe özelinde bambaşka konuları karşımıza getirecek. İlçenin buna hazır hale getirilmesi de yaşayan refahı açısından en çok konuşulacak konulardan biri olacak.

DOĞALGAZ GELİYOR

Bodrum’un büyük kentler gibi kalabalıklaşması en çok şikayet edilen konulardan biri olmasına karşın ilçeye ilgi bu yıl da hız kesmedi. Öyle ki sezonluk evlerin günlük kiraları 20 bin TL’lere sezonluk lüks villaların da 2 milyon TL’lere ulaştı. Ancak içinde bulunduğumuz dönemde artan orman yangınları tüm Türkiye’yi olduğu kadar Bodrum’da yaşayanları da üzüp endişelendiriyor.

Doğası, temiz havası ve serinletici rüzgarı ile tercih sebebi olan ilçenin doğal güzelliklerini yitirmesi yanan bölgelerin yerine betonların yükselmesi endişesi tüm kesimlerce dillendiriliyor. Doğal güzelliklerin korunamaması halinde Bodrum’un tüm cazibesini yitirebileceğine de dikkat çekiliyor.

Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, Muğla’da kiralama ve satışın hızla devam ettiğini söylüyor. Bodrum’daki

gayrimenkul yatırımlarının artmasının bir diğer nedeni ise ilçeye doğalgazın gelecek olması.

Alp, “Pandemi döneminde nüfusun üçe katlandığı ilçede ısınma amaçlı elektrik talebi zirve yapmış ve enerji krizi oluşmuştu. Doğalgazla beraber yeni gayrimenkul projeleri de artacak. Ayrıca bireysel yatırımlarda da talebin yükselmesini bekliyoruz. Özellikle doğalgazın ilk geldiği mahallelerde ev fiyatları artacak” diyor.

Muğla’da satışların büyük bir kısmının Bodrum’da gerçekleştiğine dikkat çeken Alp, salgın döneminde Bodrum’un nüfusu üçe katlandığını, insanların burada yaşamayı sevdiğini ve 12 ay yaşamaya başladıklarını belirtiyor. Alp, sadece yerli yatırımcılar değil aynı zamanda yabancıların da Bodrum’a ilgi gösterdiklerini vurguluyor.

MAKBULE YÖNEL MAYA TSKB GAYRİMENKUL DEĞERLEME GENEL MÜDÜRÜ “TREND AYNI DEVAM ETMEZ”

“Bodrum’un yıldızının parladığı dönemler olduğunu düşünüyorum. 2005-2010 ve 2013-2014 arası yıllar gibi 2021 de bu yıldızın en çok parladığı yıllardan biri. Bu trendin hep aynı hızla ve aynı parlaklıkla devam edemeyeceği hepimizin malumu.”

MERT BOYSANOĞLU MESA MESKEN SANAYİİ AŞ. YÖNETİM KURULU BŞK. “12 AY YAŞAMAK IÇIN TERCİH EDİLİYORUZ”

“Mesa Bodrum Demirbükü projemizin tüm etapları villa ve rezidanslarımız satışta. Tamamı deniz manzaralı 48 adet villamızı geçtiğimiz haftalarda teslim ettik. 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 seçenekleri bulunan 196 rezidansımızı Mayıs 2022’de teslim etmeyi planlıyoruz.

Yani Mayıs 2022’de projemizi tamamlayacağız. 52 yıllık köklü geçmişimiz ve Mesa’yı tercih eden müşterilerimiz, ailelerimiz ile çok güçlü bağlar oluşturdu.

Üç kuşaktır bizimle yaşayan Mesalılar var. Kurduğumuz bu güçlü bağ her projemizde bizimle birlikte olan çekirdek bir Mesalı grubu bizimle buluşturuyor. Covid-19’un da etkisiyle Bodrum artık sadece yazlık bir yer değil, birçok aile burada yaşamayı tercih etti, ediyor.

Özellikle doğanın içinde sakin bir hayat sürmek isteyip evinden çalışma olanağına sahip olanlar, dört mevsim Bodrum gibi yerlerde yaşamayı tercih ediyor. Bu durumun 2022’de de devam edeceğini düşünüyoruz. Bütün yılı veya yılın büyük kısmını Bodrum’da geçirmek isteyen grup yaşamak için projemizi tercih ediyor.

Yurtdışından önemli yatırımcılar da yine projemizi tercih edenler arasında yer alıyor. Bodrum Demirbükü bizim imza projelerimizden biri oldu. Bodrum her zaman ilgilendiğimiz bir bölge.”

EFE BEZCİ BESA GRUP YÖNETİM KURULU ÜYESİ “DENEYİMLERİMİZİ BODRUM’A TAŞIDIK”

“Besa Grup olarak 2017’ye kadar tüm yatırımlarımızı başkentimiz Ankara’ya yaptık. 50 yıllık deneyimimiz ve son üç yılını geceli gündüzlü proje çalışmalarına adadığımız The BO Viera ile Bodrum’daki ilk projemizi gerçekleştirdik. Bodrum’da da tüm deneyimimiz, bilgimiz, samimiyetimiz ve gayretimizle hayata dokunmak istiyoruz.

Toplam 200 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen projemiz 150 dönüm arazi üzerinde tamamı deniz ve gün batımı manzaralı 310 villa ve rezidanstan oluşuyor. Projemizin içinde yer alacak otelimizle Curio Collection markasını ülkemize getirmek için Hilton ile anlaştık.

Hilton, Türkiye’deki ilk resort otelini, The BO Vue adıyla Bodrum’da açacak. Hem Besa Grup hem de ülkemiz için çok değerli olan bu iş birliği, dünyanın da en önemli tatil destinasyonları arasında yer alan Bodrum’un değerine değer katacak. Bodrum birbirinden özel projeleri, limanları, eğlence mekânları ve plajlarıyla da dünyadaki rakipleriyle yarışır bir hale geldi.

Biz de bu nedenle, gayrimenkul geliştirme ve işletme konusundaki tecrübemizi, Türkiye’nin hem gayrimenkul hem de turizm gelişimine aktarmayı ve daha çok kişiyi Besa kalitesiyle tanıştırmayı hedefledik. The BO Viera, Bodrum’da yer aldığı bölgede konumu, yeşil alanları ve büyüklüğü açısından örnek bir proje.

ERDEN TİMUR NEF YÖNETİM KURULU BAŞKANI “DÖRT MEVSIM İHTİYACI KARŞILIYOR”

“Farklı ihtiyaçlar doğuran pandemi ile gayrimenkul sektöründe Nef’in ürettiği çözümler, yeni talepleri bire bir karşılıyor. İnsanlar tercihlerini geniş açık alanları olan, kendine özel konfor alanları sunan, esneklik sağlayan, çalışma ortamı ve ayrıcalıklarıyla, egzersiz ve sağlık imkanları sunan evlerden yana kullanmaya başladı.

Yazlık olarak konumlandırılan mekânlar artık insanların dört mevsim yaşadığı, içinde çalıştığı bir mekân haline geldi. Bodrum’da yaptığımız projeler de bu talepleri karşılıyor.”