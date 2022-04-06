Pandemide değişen tüketici tercihleri ve özellikle uzaktan çalışmanın yaygınlaşması Mesa, Tahincioğlu, Ağaoğlu, Ege Yapı gibi markalı konut üreticilerini sayfiyelere yönlendirdi.

Bodrum’dan sonra Urla, Çeşme, Dikili’de proje geliştirme yarışı başladı. Tüm dünyayı etkisi alan ve ikinci yılına yaklaşan pandemi sürecinde yaşanan kapanmalarla birlikte dünya insanının hayatı kökten değişti.

İş yaşamından konutlara, alışveriş tercihlerine kadar hiçbir şey eskisi gibi değil. Bu süreçte hayatı sorgulayan insanlar artık kalabalık şehir yaşamından uzaklaşıp doğaya daha yakın olabildikleri sayfiyelere yöneldi.

Bu süreçte Ege ve Akdeniz Bölgesi’nin sayfiyeleri ciddi göç aldı.

İş yaşamında uzaktan çalışma modelinin yaygınlaşması, Gebze-İzmir otoyolu ile sayfiyelere ulaşımın kolaylaşması sayfiye yaşamının giderek benimsenmesine katkı sağlıyor.

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