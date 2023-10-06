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Niğde'de 54 daire satışa çıktı

Niğde Belediyesi, 54 adet daireyi satışa çıkardı.

06 Ekim 2023 | 13:45
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Niğde'de 54 daire satışa çıktı

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre dairelerin satış ihalesi, 10 Ekim 2023 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Yukarı Kayabaşı Mahallesi Adliye Caddesi Belediye Sarayı  (2.Kat Belediye Meclis Salonunda) No:1 Niğde adresinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre yapılacak.

İlanda "İhaleye katılmak isteyenlerin  9 Ekim 2023 günü saat 17:30’ a kadar talep edilen belgeleri Niğde Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir" deniliyor. Detaylı bilgi için tıklayınız

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