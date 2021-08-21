Öğrencilerin yoğun olduğu iller içerisinde yıllık kira artış oranı yüzde 5 ile yüzde 28 arasında artış gösterdi. Endeksa verilerine göre, en yüksek artışın yaşandığı Adana ve Tekirdağ’da kiralar son bir yılda yüzde 28, son 1 ayda ise yüzde 2 artış gösterdi.

Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, okulların açılma hazırlıkları yaptığını ve üniversite öğrencilerinin de kiralık ev arayışında olduğunu belirterek, “Bu kapsamda başta İstanbul olmak üzere, İzmir, Ankara, Eskişehir, Bursa, Antalya, Trabzon, Aydın, Konya, Adana, Edirne, Muğla, Sakarya gibi illerde Endeksa verilerine göre yıllık kira artış oranı %5 ile %28 arasında artış gösterdi. Kiraların en çok artış gösterdiği iller ise Adana ve Tekirdağ oldu. Adana ve Tekirdağ’da kiralar son bir yılda %28, son 1 ayda ise %2 artış gösterdi. Adana’da ortalama metrekare kira 11,81 TL, ortalama kira bin 311 TL. Tekirdağ’da ise ortalama metrekare kira 10,97 TL, ortalama kira bin 174 TL.” dedi.

Adana ve Tekirdağ’ı artış oranıyla Samsun, Isparta ve İstanbul’un takip ettiğini de sözlerine ekleyen Öğüt, “Isparta’da ortalama metrekare kira 12,37 TL, ortalama kira 990 TL, İstanbul’da ortalama metrekare kira 19,71 TL, ortalama kira 1892 TL, Samsun’da ise ortalama metrekare kira 10,87 TL ortalama kira 1185 TL oldu. Evden çalışmanın da yaygınlaşması ile daha büyük, bahçeli ve balkonlu evlere olan talepler de arttı. Geçen sene bahar aylarından itibaren Türkiye genelinde satış ve kira değerlerinde artış görüldü. Kira fiyatları çok arttığı için uzun süredir aynı evde oturanlar yeni kiralık eve çıksalar maliyet çok fazla artacağı için zorunluluk haricinde taşınmayı ertelediler. 2021 yaz aylarına geldiğimizde hem kiralık hem de satılık konut stok adedi düştü.” şeklinde konuştu.