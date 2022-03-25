Gayrimenkul sektöründe lüks projeler üreten Özak GYO, Göktürk’teki ikinci projesi Özak Göktürk-2’yi satışa çıkardı. 67 konuttan oluşan butik projeden 900 milyon ila 1 milyar TL’lik hasılat bekleniyor.

Piyasalardaki dalgalanmalar, inşaat maliyetlerindeki artış markalı konut üreticilerinin proje üretme iştahını azaltsa da öz kaynakları güçlü şirketler proje üretmeye devam ediyor. Bunlardan biri de hayata geçirdiği projelerle yeni yaşam biçimleri geliştiren gayrimenkul sektörünün öncü markalarından Özak GYO. Teslimlerine başlanan Özak Göktürk-1 projesinden 900 milyon TL’lik hasılat elde eden şirket, Özak Göktürk-2 projesinin satışına başladı. 10 dönüm arazide konumlanacak olan Göktürk-2’de 67 daire bulunacak. İnşaatı başlayan projenin 15 ay içinde teslim edilmesi planlanırken 12 daire ön satış döneminde satıldı. Projede m2 satış fiyatları 50 bin TL’den başlıyor

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, 2023 yılında teslim etmeyi planladıkları Özak Göktürk-2 projesinden 900 milyon ila 1 milyar TL’lik hasılat beklediklerini söylüyor.

Akbalık, aynı bölgede konumlanan diğer arazileri üzerinde inşa etmeyi planladıkları Özak Göktürk-3 projesinin de 2023’te lansmana çıkacağını vurguluyor.

REFERANSLA SATIŞ YAPACAK

Özak GYO’nun yaşama değer katma felsefesiyle tasarlanan Özak Göktürk-2, 10 bin 500 m2’lik, ormana komşu arazide yüksek tavanlı, geniş pencereli, ferah ve peyzajla evlerin entegre olduğu bir konsepte sahip.

Akbalık, “Özak GYO olarak bugüne kadar Büyükyalı’dan Hayattepe’ye birçok nitelikli projeyi hayata geçirdik. Tüm projelerimizde, verdiğimiz sözlerden çok daha fazlasını zamanından önce yerine getirdik ve sektörün referans aldığı işlere imza attık” diyor.

Projede önceliklerinin huzurlu, keyifli, güvenli, insanın ruhunu besleyen mahalle atmosferini yeniden canlandırmak olacağını belirten Akbalık, şöyle devam ediyor:

“Bu nedenle sadece kârlılığa ve rakamlara değil, burada şekillenecek yaşam biçimine, sakinlerimize sunacağımız değerlere ve yaşama da odaklandık ve Özak Göktürk-1’de olduğu referansla satış yapacağız.”

Akbalık, “Özak Göktürk 2’de ormanı odağımıza aldık. Tüm dairelerimizi peyzajımızla iç içe entegre ederek, adeta ormanı evin içine taşıdık. Ormanla entegre, ormana dokunabildiğiniz Özak Göktürk 2’de günümüz yaşam koşullarını dikkate aldık; yani evden çalışma, ev hayatının iş hayatıyla birleştiği dinamikleri de göz önünde bulundurduk” diye konuştu.

TÜKETİCİ TALEPLERİ DİNLENDİ

Tasarım sürecinde tüketicilerin sesini, beklenti ve ihtiyaçlarını derinlemesine bir şekilde dinlediklerini, kapsamlı bir saha çalışması yaptıklarını belirten Ahmet Akbalık, şu bilgileri verdi:

“Birebir görüşmeler, anket çalışmaları, özel grup toplantıları sonucunda ortaya çıkan verileri vizyonumuzla birleştirdik ve yol haritamızı belirledik” dedi. Göktürk sakinlerinin doğa ile iç içe olmak, yürüyüş yapmak, bisiklet sürmek, bahçeye açılan geniş evlerde zaman geçirmek gibi beklentilerin öne çıktığını söyleyen Ahmet Akbalık, “İnsanlar huzurlu, güvenli, sağlıklı ortamlarda sosyalleşmek, komşuluk kültürünün yeniden şekillendiği sıcak bir sosyal çevrede, gerektiğinde evi hem bir yaşam alanı hem de bir çalışma alanı olarak kullanabilmek istiyor. Bu da, sosyal yaşama kolaylıkla ulaşılabilen bir lokasyonda, tüm beklentilere cevap veren konutlara, ferah yaşam alanlarına olan ilginin giderek artmasına neden oluyor.”

ORMANA KOMŞU

Projelerinin Göktürk’ün merkezinde, ormana komşu, şehrin tüm olanaklarına yakın, nitelikli, kaliteli ve sosyal hayatın tam merkezindeki projenin, alışveriş merkezlerinden sağlığa, nitelikli okullardan sinema, tiyatro ve konser gibi kültürel faaliyetlere, kafe ve restoranlardan gurme marketlere kadar akla gelebilecek her ihtiyaca yürüme mesafesinde olduğunu söyleyen Akbalık, “10bin 500 m2’lik bir arazide, 143 m2 den başlayan ve 280 m2’ye kadar çıkan 67 butik dairede yemyeşil teras alanları, eşsiz orman manzarası ve şehrin tüm imkanlarını bir arada sunacağız. Hedefimiz 2023 yılında teslimatları gerçekleştirmek” dedi.

SICAK YUVA KONSEPTİ

Pandemi sonrasında ortaya çıkan yuvaya dönüş ve sıcak yuva konseptini projeye uyguladıklarını söyleyen Özak Göktürk Mimari ve Tasarımdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuba Bayraktar, “Daire içlerinin kullanışlı ve verimli olmasına büyük özen gösterdik. Yüksek tavanlar, geniş ve yüksek pencereler, standardın üstündeki iç kapı yükseklikleri ve iç mekânda kullanılan, huzur veren aydınlık renklerle dairelerin oldukça ferah olmasını sağladık. Özetle Özak Göktürk, yaşamın tüm detayları düşünülerek, en ince ayrıntısına kadar, üstün bir kalite anlayışı ile tasarlanmış bir proje” diye konuştu.

Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci ise, “Daha önce Özak’tan bir proje sahibi olmuş kişiler markanın kalitesi ve yatırım değerinin farkında olduğu için hep sonraki projelerimizdeki ilk müşterilerimiz oluyor” dedi.