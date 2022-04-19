Rusya’da Şubat ayının sonundan itibaren yurtdışından konut alma talebinde artış var. Rus Kommersant’ın haberine göre ise bazı tahminlere göre, geçtiğimiz ay Rusların Türkiye’de gayrimenkul satın alma talebi neredeyse 2,5 kat arttı. Rusların daha önce ev satın alma eğiliminde olduğu Yunanistan, İspanya, Portekiz gibi Avrupa ülkelerinde konut satın alma ilgisi azaldı.
Gazeteye konuşan Bankacılık Kalkınma Enstitüsü’nden Yulia Makarenko, şubat-mart döneminde 70 bin bilişimcinin Rusya’dan ayrıldığını, nisanda bunlara 100 bin uzmanın daha eklenmesinin beklendiğini söyledi. Makarenko’ya göre IT sektöründe yurtdışından konut alma konusunda önemli bir talep var.
- Arealis LLC’nin finans direktörü Maria Zhukova, Rusların Dubai’de gayrimenkul talebindeki artışın %30-40 olduğunu hesapladı. Türkiye’de bu rakamların daha da yüksek olduğunu söyledi. Zhukova, Türkiye’de emlak fiyatlarının Dubai’den daha cazip olduğunu söylüyor.
TÜRKİYE’YE İLGİ YÜZDE 250 ARTTI
- Rusya Sotheby’s International Realty Başkan Yardımcısı Elena Marinicheva, “Tahminlerimize göre Gürcistan’a olan ilgi aylık %10, Dubai ve Tayland’da %60-70 ve Türkiye’de yaklaşık %250 arttı. Bunun nedeni, AB ülkelerine gayrimenkul alımı ve para transferlerinin çok daha karmaşık hale gelmesi ve Rusların daha erişilebilir pazarlara odaklanması.” diyor.
- Emlak ajansı Antaria Real Estate’in kurucusu Marina Popovidu, jeopolitik faktörlerin yanı sıra anti-pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasının da talebi etkilediğini söylüyor. “Ayrıca, ilkbaharda tatil beldesi gayrimenkulleri her zaman alıcılar için özel bir ilgi alanıdır” diye açıklıyor.
- Popovidu, sadece gayrimenkul almakla kalmayıp, aksine mal varlığı için alıcı arayan Rusların sayısının da arttığına dikkat çekiyor. “Örneğin, bir ayda yaklaşık on kişi bizimle iletişime geçti – bu normalden çok daha fazla” diyor.
- IPG.Estate’in ortağı, araştırma ve danışmanlık başkanı Valery Trushin, aynı zamanda Rusların Avrupa ülkelerinde gayrimenkul satın almaya olan ilgisindeki düşüşe dikkat çekiyor. Bunun nedeni döviz kurları, artan fiyatlar, işlemlerin yürütülmesiyle ilgili zorluklar ve jeopolitik bağlamında Rusya Federasyonu vatandaşları için ağırlaştırıcı koşullar” dedi.
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