Rusya’da Şubat ayının sonundan itibaren yurtdışından konut alma talebinde artış var. Rus Kommersant’ın haberine göre ise bazı tahminlere göre, geçtiğimiz ay Rusların Türkiye’de gayrimenkul satın alma talebi neredeyse 2,5 kat arttı. Rusların daha önce ev satın alma eğiliminde olduğu Yunanistan, İspanya, Portekiz gibi Avrupa ülkelerinde konut satın alma ilgisi azaldı.

Gazeteye konuşan Bankacılık Kalkınma Enstitüsü’nden Yulia Makarenko, şubat-mart döneminde 70 bin bilişimcinin Rusya’dan ayrıldığını, nisanda bunlara 100 bin uzmanın daha eklenmesinin beklendiğini söyledi. Makarenko’ya göre IT sektöründe yurtdışından konut alma konusunda önemli bir talep var.

Arealis LLC’nin finans direktörü Maria Zhukova, Rusların Dubai’de gayrimenkul talebindeki artışın %30-40 olduğunu hesapladı. Türkiye’de bu rakamların daha da yüksek olduğunu söyledi. Zhukova, Türkiye’de emlak fiyatlarının Dubai’den daha cazip olduğunu söylüyor.

TÜRKİYE’YE İLGİ YÜZDE 250 ARTTI