Siltaş Yapı, 23 bin m2’lik alanda 250 hak sahibinin bulunduğu Pendik’in en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birine imza atıyor. 7 ve 11 katlı 13 bloktan oluşacak projede çeşitli büyüklük ve özellikte 650 konut ve 24 ticari ünite bulunacak. 30 Mayıs’ta çalışmalarına başlanan projenin satış fiyatları 28 bin m2/TL’den başlarken ilk etabının 24 ayda tamamının da 36 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

İş dünyasındaki 40 yılı aşkın köklü geçmişi bulunan 2011 yılından beri projeler üreten Siltaş Yapı, Pendik’in en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Siltaş Panorama’yı tanıttı. Toplam 650 konut ve 24 ticari üniteden oluşan projede satış fiyatları 28 bin m2/TL’den başlarken 2 milyon ila 18 milyon TL’den konut sahibi olunabilecek.

Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Özdemir, “Türkiye’mize, ekonomimize ve inşaat sektörünün geleceğine inancımızla Siltaş Panorama’yı hayata geçiriyoruz” diyor.

Anadolu yakasında Pendik, Maltepe, Kartal bölgelerinde projeler üretmeye devam edeceklerini belirten Özdemir, hükümetin uygun arazi sunması halinde dar gelirlilere yönelik projeler üretebileceklerini vurguladı.

Kentsel dönüşüm konusunda önümüzdeki dönemde de çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyleyen Özdemir, “Kartal’da 3 yıldır süren çalışmalarımız var, daha da sürecektir. Bu projemiz dışında 3 farklı kentsel dönüşüm çalışması üzerinde de çalışıyoruz, onlar daha küçük çaplı projeler olacak” diyor.

YARIM ASIRLIK AİLE ŞİRKETİ

Tekstil sektöründe başlayıp iş dünyasında 40 yılı aşkın geçmişe sahip bir aile şirketi olduklarını belirten Özdemir, şöyle devam etti:

“2011’de tüm enerjimizi inşaat sektörüne yoğunlaştırma kararı aldık ve Siltaş Yapı’yı hayata geçirdik. O günden bu yana da kendimizi insan odaklı ve bulunduğu bölgeye değer katan yapılar üretmeye adadık. İnşaat sektöründe de kısa sürede güvene dayalı bir ilişki geliştirmeyi başardık. Her geçen gün artan bir ivmeyle ülkemize yatırım yapmaya devam ediyoruz.”

LİFEX KONSEPTİ

Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özdemir, projelerini kendi hayatlarında eksik gördükleri ve ihtiyaç hissettikleri unsurları göz önüne alarak tasarladıklarını söylüyor.

Adını, önü hiç kapanmayacak panoramik deniz manzarasından alan Siltaş Panorama projesinin yüzde 65’i sosyal donatı ve peyzaj alanlarına ayrıldı.

Murat Özdemir, proje hakkında şu bilgileri verdi:

“LifeX konseptimiz ile sadece bir ev değil, komple bir yaşam alanı planladık. LifeX konseptinde proje sakinlerinin misafirlerini beş yıldızlı otel konforunda ağırlayabilecekleri misafir süiti, cep sineması, kafe-kütüphane başta olmak üzere yaşama ekstra konfor katacak pek çok detay bulunuyor. Elektrikli araçlar için e-şarj istasyonu altyapısının bulunduğu projemizde; yüzme havuzu, toplantı odası, çocuk oyun odası, fitness salonu ve sauna da yer alıyor. Yürüyüş ve bisiklet parkuru, kamelya ve dinlenme alanları, spor ve oyun sahaları, süs havuzları, şelaleler ve koku bahçeleri ile sedye taşınabilecek genişlikte asansörler de bulunuyor.”

LANSMANA ÖZEL KAMPANYA

Projede 104 adet 2+1, 485 adet 3+1, 50 adet 4+1, 6 adet 5+1 ve 5 adet dubleks daire bulunuyor. Açık ve kapalı mutfak seçenekleri bulunan 2+1 daireler 70 m²’den 115 m²’ye kadar değişiyor. 30’a yakın farklı alternatifle sunulan 3+1 ve 3,5+1’lerin büyüklükleri 120 m²’den 170 m²’ye kadar değişiyor. 7 farklı çeşidi bulunan 4+1’lerin büyüklükleri 190 m²’den başlayıp 270 m²’ye kadar çıkıyor. Bunların içinde dubleksler ve teras bahçeli seçenekler de mevcut. 5+1 dairelerin büyüklüğü 625 m2’ye kadar çıkıyor. Bu dairelerin terasları ve kendilerine ait yüzme havuzları bulunuyor. Projede m2 fiyatları nın28 bin TL’den başladığını belirten Siltaş Yapı Satış ve Pazarlama Koordinatörü Erdinç Tunç, “Daire tiplerine göre 2+1’lerde 2 milyon ila 3 milyon arasında, 3+1’lerde 3 milyon ila 6 milyon TL arasında, 4+1’lerde 6 buçuk milyon ila 8 buçuk milyon TL arasında, 5+1’lerde ise 9 milyon ila 18 milyon TL arasında değişiyor” diyor.

Düzenledikleri kampanya kapsamında lansmana özel yüzde 10 indirim uyguladıklarını vurgulayan Erdinç Tunç, kampanyayı şöyle özetledi:

“Ödemenin yüzde 40’ını peşin alıyor, kalan kısmında da şirketimiz bünyesinde 24 aya kadar taksit yapıyoruz. Banka kredisi kullanmak isteyenler için de pek çok kamu bankası ve özel banka alternatifi sunacağız. Tabii bunun yanı sıra kişiye özel alternatif ödeme planları da geliştirebiliyoruz.”