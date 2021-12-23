Türkiye’nin ilk global gayrimenkul şirketi olma iddiasıyla yola çıkan kadın girişimci Evrim Kırmızıtaş Başaran, REDSTONE markasını yaratarak yenilikçi franchise sistemiyle pazara hızla bir giriş yaptı. Kısa sürede Amerika, Rusya, Güney Afrika, İspanya, Fransa, Almanya, Kazakistan, Polonya olmak üzere 8 ülkeye franchise verdi. Yurtiçi ve yurtdışında toplam 40 şubeye ulaştı. REDSTONE Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, bir yıl içinde 100 şubeye ulaşmayı, 3 yıl içinde de pazar lideri olmayı hedeflediğini söylüyor.

LEVENT GÖKMEN DEMİRCİLER

Pandemi ile birlikte insanların konut tercihlerinin değişmesi, arzın talebin gerisinde kalması gibi sebeplerle artan kiralık ve satılık fiyatlarına rağmen gayrimenkul piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşanıyor.

Gayrimenkul sektöründeki rekor satışları ve dünya çapında birincilik ödülleriyle tanınan sektörün deneyimli ismi Evrim Kırmızıtaş Başaran, REDSTONE markasını kurarak Türkiye’den dünyaya açılan ilk global gayrimenkul franchise sistemi olma iddiasıyla yola çıktı. REDSTONE ile birkaç ay içinde 40 şubeye ulaşan Başaran, “Bundan 2 yıl önce karar verdiğim kendi markamı yaratma fikri, araya pandeminin girmesiyle 2021’in son aylarında hayata geçti. Ancak bu kadar kısa sürede karşılaştığımız yoğun talep, bizi bile şaşırttı” diye konuştu.

Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla, 24 saatte yurtiçi ve yurtdışından bine yakın başvuru aldığına dikkat çeken Başaran, ilk 3 ayda genel merkez personel sayısının 60’a yükseldiğini ve daha büyük bir ofise geçmek durumunda kaldıklarını vurguladı.

İLKLERİN PEŞİNDE

Sektöre girdiğinden beri hep fark yaratmak ve ilklerin peşinde olduğunu söyleyen Başaran, “Asıl başarıyı da bu bakış açısının getirdiğine inanıyorum. Türkiye’den dünyaya açılan ilk gayrimenkul franchise markası olarak bir ilki başarıyoruz. Dünyanın farklı noktalarındaki Türklere istihdam yaratıp bir Türk firmasıyla global anlamda çalışma fırsatı sunuyoruz. REDSTONE olarak dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Türk girişimcileri birbirine bağlamak gibi bir misyonumuz olacağını görüyorum” dedi.

Türkiye’nin içinden geçtiği zorlu ekonomik sürecin gayrimenkul alım-satımı açısından pek çok fırsat yarattığını belirten Başaran, “Zor bir süreçten geçiyoruz evet ancak gayrimenkul fiyatları yükseldiği için nakite dönmek ve küçülmek için satış yoluna gidiliyor. Böyle dönemler her zaman en fazla alım- satım yapılan ve gayrimenkullerin el değiştirdiği dönemdir. Büyük evde oturuyorsa küçüğe geçer, boş evi dükkanı varsa kiraya vermek ister” dedi.

3 YILDA PAZAR LİDERİ OLMA HEDEFİ

Başaran, 3 yıl içinde pazar lideri olmayı hedefliyor. Kısa sürede Rusya, Güney Afrika, İspanya, Fransa, Almanya, Kazakistan, Polonya ve şirketinin ofisinin de bulunduğu Amerika’nın da dahil olduğu 8 ülkeye franchise veren Başaran, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs başta olmak üzere pek çok ülkeden yatırımcılarla da görüşmelerini sürüyor. Bir yıl içinde 100 şubeye ulaşmayı planladıklarını belirten Başaran, 3 yıl için de şube sayısını 300’e çıkararak pazar lideri olmayı hedeflediğini vurguladı.

“SERMAYE GÜCÜ GEREKTİRİYOR!”

Evrim Kırmızıtaş Başaran, global bir franchise şirketi olmanın ciddi bir sermaye gücü gerektirdiğine vurgu yapıyor. REDSTONE olarak her şeyi sıfırdan yaptıklarını belirten Başaran, şunları söyledi: “Global bir franchise firması olmak, ciddi bir yatırım ve operasyon gücü gerektiriyor. Yerel bir emlak firması değil de global olmak isteyen bir marka iseniz, tüm adımlarınız planlı olmalı ve arkanızda da ciddi bir sermaye gücü bulunmalı. Bu konuda her zaman iddialıydım ama Başaranlar Yatırım Holding ortaklığıyla dünyaya meydan okuma gücünü kendimde buldum.”

Ülkemizde Amerikan şirketleri tarafından domine edilen gayrimenkul franchise pazarındaki verilen çok sağlıklı olmadığının altını çizen Başaran, “Bu firmaların çoğu, yurtdışındaki genel merkezlerine şube sayısı üzerinden rapor verdiği için çok da sağlıklı ve güncel bilgi vermiyorlar. Ayrıca global firmalar Türkiye pazarına girince kendi CRM sistemleri, dünya çapındaki global altyapılarıyla giriyorlar” diyor.

İYİLEŞTİRİLMİŞ SİSTEM

Gayrimenkul sektöründe global olma iddiasıyla kendi markasını yaratan ilk kadın girişimci olan Başaran, sahadan gelmenin avantajıyla, en iyileştirilmiş sistemi sunduklarını vurguluyor.

Başaran, sistemleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Bu sektöre olan inancımla, bugün bu kadar rekabet yoğun ve zor bir sektörde uluslararası anlamda girişim yapan ilk kadın girişimciyim. Sahadan gelmenin avantajıyla, diğer firmaların zayıf oldukları noktaları ve eksiklerini biliyorum. Bu da REDSTONE’un sunduğu fırsatları ve rakamları da daha avantajlı hale getiriyor. Örneğin; sektörde broker’ların genel merkeze cirodan verdikleri pay olan ‘royalty’ ücreti, ortalama yüzde 10 iken bu rakam bizde yüzde 5. Ayrıca global şirketlerin franchise ücretleri Türkiye’de 30 bin dolar, yurtdışında ise 100 bin dolarlara kadar çıkıyor. Biz bu rakamı 100 bin TL’ye sabitledik. REDSTONE olarak gayrimenkul franchise sistemindeki tüm rakamlarını ‘iyileştirilmiş’ ve ideal oranlarda sunuyoruz. Çünkü beraber kazanmak ve Türkiye’nin bu anlamda yurtdışına açılan ilk markası olmak istiyoruz.”

KIRMIZITAŞ’IN İNGİLİZCESİ…

Global marka yaratma hedefiyle yola çıkan Evrim Kırmızıtaş Başaran, markasının adını kendi soyadı Kırmızıtaş’ın İngilizcesi olan REDSTONE olarak belirlemiş. Kırmızıyı çok seven ve onun hareket ettirici enerjisine inanan Başaran, markasını globale taşıyacağı için İngilizce olmasını tercih etmiş.