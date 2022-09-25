Daire 23 oda, 7 yatak odası, 8 banyo, 3 tuvaletin yanı sıra 2 mutfak ve bir balo salonuna, 10 metre yüksekliğinde tavanlara sahip. Dairenin büyüklüğü 1625 metrekareden fazla. Listelendiği fiyatla satılırsa, bu apartman dairesi New York’ta şimdiye kadar satılan en pahalılardan olacak. 129-131. katları kapsayan tripleks daire için talep edilen fiyat 250 milyon dolar.

Çatı katının birinci katında bulunan birçok lüks alan arasında bir gözlemevi, kütüphane, medya odası ve servis mutfağı yer alıyor.

Konuklar, yatak odalarının ve dinlenme odasının bulunduğu ikinci kata döner merdiven veya özel asansörle çıkabilir. Birincil yatak odası da ikinci katta. Aynı zamanda bir oturma odası, iki giyinme odası ve banyo bulunuyor.

Üçüncü katın üstünde, aynı zamanda dünyanın en yüksek terası olarak kabul edilen Central Park’a bakan terasa doğrudan erişimi olan özel balo salonu bulunuyor. Üst katta mutfa, vestiyer, özel çalışma odası ve iki tuvalet de yer alıyor.