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Rusların konut almak için en çok ilgi gösterdiği 5 ülke

Rus haber sitesi Kommersant'ın haberine göre Rusya'dan denizaşırı gayrimenkul talebinde artış var. Habere göre yıl boyunca, Rusların yabancı gayrimenkul satın alma taleplerinin sayısı yıllık bazda 2,3 kat ve pandemi öncesi 2019'a kıyasla 1,7 kat arttı.

21 Aralık 2022 | 16:17
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Rusların konut almak için en çok ilgi gösterdiği 5 ülke

Haberde görüşlerine başvurulan Prian.ru'nun genel yayın yönetmeni Philip Berezin ilginin nedeni olarak olarak Ukrayna'daki çatışmayı ve Eylül ayında açıklanan kısmi seferberliği gösteriyor.

 Intermark Real Estate ortağı Irina Mosheva ve Kalinka'nın kurucusu Ekaterina Rumyantseva da yabancı destinasyonlarda alıcı faaliyetlerinde önemli bir artış olduğunu ve bunu siyaset ve ekonomideki genel istikrarsızlıkla ilişkilendirdiğini söylüyor.

Berezin, "Zaman zaman oraya gitmek için deniz kenarında ev alanların payı azaldı, şimdi birçok kişi yurt dışında daimi ikamet için konut alıyor" diyor.

Ona göre piyasada tamamen yatırım işlemleri var, ancak bunlar daha çok başka bir ülkede halihazırda gayrimenkul sahibi olanlar tarafından sonuçlandırılıyor.

Prian.ru analistlerine göre, Ruslar arasında bu konuda en popüler ülkeler Türkiye, BAE, Gürcistan, Karadağ, Tayland ve Bulgaristan. Irina Mosheva bu listeye Endonezya'yı da ekliyor. Ek olarak ona göre müşteriler Umman ve Katar'da yatırım yapmayı giderek daha fazla düşünüyor.

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