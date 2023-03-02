Satın aldığı konutun sağlam olmadığını öğrenen ev sahibinin hakları neler?

Önceden yeni bir eve taşınmadan, müteahhite sorulan "depreme dayanıklı mı?" sorusuna sadece sözlü olarak yanıt almak birçok kişi için yeterliydi. Ancak artık çoğu vatandaş konut satın alacağı zaman resmi olarak deprem risk raporunu görmek istiyor.

'Ayıplı mal' sayılıyor

TRT Haber'den Şeyma Vural'ın haberine göre taahhüde uymayan müteahhide tazminat davası açılabiliyor.

Avukat Salih Onur Öztürk, "Satın almış olduğumuz taşınmaz eğer şartnamelere uygun yapılmadıysa, deprem yönetmeliğine uygun değilse ve kullanılan malzeme yine şartnamelere uygun değilse ayıplı maldan bahsediyoruz. Burada tüketicilerin hukuk mahkemelerine başvurma hakları vardır" dedi.

"Satış bedeli iade istenebilir"

Mahkemeye başvuran vatandaşlara hakları çerçevesinde seçenekler sunuluyor.

Öztürk vatandaşların mevcut haklarıyla ilgili şunları söyledi:

"İlk olarak ben bu evi artık istemiyorum, evi geri iade etmek istiyorum diyerek satış bedelinin iadesini isteyebilirler. Ya da satış bedelinin üzerinden belirli bir indirim talep edebilirler. Eğer ki evde bir onarım yapılması mümkünse ücretsiz onarım talep etme hakları mevcuttur. Bunun dışında da yine hukuk mahkemelerinde tazminat talep etme hakları vardır."

Tüketicilerin burada zaman aşımı hususlarına dikkat ederek hareket etmeleri önemli.

"20 yıllık zaman aşımına riayet etmeleri önemli"

İnşaat firmasının sıfır yaptığı projelerden satın alınan yapılarda ağır kusur ve hile söz konusu olursa zaman aşımına tabi tutulmuyor. Ancak müteahhidin kendisinden alınması durumunda, Türk Borçlar Kanunu'na göre değerlendiriliyor.

Öztürk konuyla ilgili şu bilgiyi verdi:

"Kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle bir müteahhitten edinmiş olabiliriz bu malı ya da alım satım sözleşmesiyle başka bir şahıstan edinmiş olabiliriz. Burada satılan şahısların evin tesliminden itibaren 20 yıllık zaman aşımına riayet etmeleri önemlidir."

Müteahhidin sağlam olduğunu iddia ettiği evin çürük çıkması nitelikli dolandırıcılık suçuna giriyor.