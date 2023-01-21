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Servetinin yüzde 93'ünü kaybeden milyarder

CNN'nin haberine göre son birkaç yıl, özellikle de servetini ülkenin bir zamanlar çok hareketli olan emlak piyasasında inşa eden Çin'in süper zenginleri için iyi geçmedi.

21 Ocak 2023 | 15:28
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Servetinin yüzde 93'ünü kaybeden milyarder

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Çinli gayrimenkul şirketi Evergrandebaşkanı Hui Ka Yan'ın net servet değeri yaklaşık %93 düştü . Bloomberg verilerine göre bir zamanlar Asya'nın en zengin ikinci kişisi olan Hui'nin serveti zirveye çıktığı 2017 yılındaki 42 milyar dolardan bugün yaklaşık 3 milyar dolara düştü.

Evergrande 300 milyar dolarlık yükümlülüğüyle Çin'in en borçlularından ve 2021'den beri ülkenin emlak sorunlarının merkezinde yer alıyor. Hui, kişisel servetini güç durumdaki şirketini desteklemek için kullandı. Ancak bu da yeterli olmadı.

Forbes Hu Ki Yan için "Hui'nin 2009 yılında halka açtığı Evergrande, 280'den fazla şehirde 800'den fazla projeye sahip ancak 300 milyar dolarlık borcunu ödemek için mücadele ediyor" bilgisini veriyor.

Analistler uzun süredir Evergrande'nin çöküşünün Çin'in emlak piyasası için daha geniş riskleri tetikleyerek ev sahiplerine ve daha geniş finansal sisteme zarar verebileceğinden endişe duyuyorlar.

 

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