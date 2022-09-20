Endeksa.com’un Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı 81 ilde 2020, 2021, 2022 yıllarında konut metrekare satış fiyatları ile konut metrekare kiralarındaki değişimi içeren araştırmayla Türkiye konut piyasasını mercek altına aldık. (81 ilin konut fiyat ve kira bedelleri: Fiyatlar gevşer mi? Uzmanlar yanıtladı)

Buna göre Türkiye genelinde ortalama konut satış fiyatı 10 bin 683 TL/ m2, ortalama konut fiyatı 1 milyon 410 bin TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 18 yıl oldu.

Geçtiğimiz yıl konut satışının olmadığı Hakkari ise bu yıl konut fiyatlarının en çok arttığı il oldu.

Son 1 yılda konut fiyatlarının en çok yükseldiği 5 il ve değişim oranları şöyle (2021-2022)