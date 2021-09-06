Son dakika haberi… TOKİ, konut ve iş yeri alıcılarına yönelik ikinci indirim kampanyası başlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yaptığı duyuruya göre, borcunun tamamını ya da en az yüzde 25’ini peşin ödeyen vatandaşlar yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek. Başvurular 21 Eylül – 19 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

“TOKİ Başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasını, yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez 21 Eylül’de tekrarlıyoruz.

Kampanyamızdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, 21 Eylül – 19 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunun tamamını ya da en az %25’ini peşin ödeyen vatandaşlarımız %22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.”