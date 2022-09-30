Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 bin konutun temelinin 25 Ekim’de atılacağını bildirdi. Proje kapsamında ilk etapta temel atılacak 17 il ve yeni görseller de ilk kez kamuoyu ile paylaşıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Kurum, “İlk Evim” projesinde 5 bin konutun temelinin 25 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla atılacağını bildirildi.

Projenin ilk etapta hayata geçeceği 17 il

Bakan Kurum, proje kapsamında 5 bin konutun temel atma törenlerinin yapılacağı 17 ili açıkladı. İşte o iller:

Ankara

Afyon

Amasya

Aydın

Bolu

Diyarbakır

Elazığ

Erzurum

Kahramanmaraş

Kırşehir

Konya

Manisa

Muğla

Tunceli

Uşak

Yozgat

Zonguldak

Bakanlık tarafından projeyle ilgili paylaşılan yeni görseller ise şöyle: