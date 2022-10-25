Sosyal konut projesinde ilk konutların temeli atılıyor. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, proje kapsamında 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabın 2028’e kadar da 500 bin konutun tamamının bitirilip hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan’da İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni’nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başlattığımız son kampanya ile TOKİ vasıtasıyla milletimize sunduğumuz konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesine ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

“Başvuru sayısına Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaşması, ne kadar doğru iş yaptığımızı, ne büyük ihtiyacı karşıladığımızı göstermektedir.”

Erdoğan, proje kapsamında 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabın 2028’e kadar da 500 bin konutun tamamının bitirilip hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün itibarıyla Türkiye’de artık illerimizin, ilçelerimizin tamamını kuşatan yeni bir şehircilik atılımını başlattık.” diye konuştu.