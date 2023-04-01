Sürpriz kiracı: 1 hafta için 500 bin dolar ödedi

Spyro Malaspinas 2022 yılında Paradise Valley kasabasındaki 6.400 metrekarelik, beş yatak odalı, havuzlu evi 7,3 milyon dolara satın almış. Ev, Phoenix ve Scottsdale arasında bulunan Paradise Valley’de yaklaşık bir dönümlük arazi üzerinde. Wall Street Journal'a, evini Amerikan futbolu şampiyonluk maçı Super Bowl için kiralamayı planlamadığını söylüyor.

Malikane, Super Bowl'un düzenlendiği State Farm Stadyumu’na arabayla yaklaşık 30 dakika uzaklıkta, ideal bir konumda.

Ancak bir süre sonra bir emlak firmasından reddedemeyeceği bir teklif almış. Bir emlak firması Şubat ayındaki Super Bowl sırasında evini bir haftalığına kiralaması için 500.000 dolarlık bir teklifle gelmiş. Gelen teklifin evinin iki yıllık ipoteğini ödemek için yeterli olduğunu söylüyor.

SÜPRİZ KİRACI RİHANNA ÇIKTI

Ancak o sırada bilmediği şey, evini kiralamak isteyen kişinin Super Bowl'da sahne alacak olan Rihanna olduğuydu. Malaspinas, evini kiralamayı kabul edene kadar bir haftalık kiracısının Rihanna olacağını öğrenmedi. Super Bowl'dan altı gün önce Rihanna'ya kiraladı.

Wall Street Journal'a verdiği röportajda "13 yaşındaki kızım kesinlikle heyecanlandı” diyor.

Malaspinas Rihanna'nın kalmasından bu yana henüz eve geri dönmediğini; o zamandan beri mülkü satması için kendisine "çılgın miktarlarda para” teklif edildiğini söylüyor.

CNBC’ye göre 2023 Super Bowl, tahmini 113 milyon kişiyle tarihteki en çok izlenen üçüncü televizyon programı oldu.

ÜNLÜLER KONUT TERCİH EDİYOR

Wall Street Journal'ın haberine göre ünlüler, spor yıldızları ve endüstri devleri tatil için şehre geldiklerinde özel bir konutta kalmak için on binlerce dolar veya daha fazlasını ödeyebiliyor. Çünkü bu tarz malikaneler otellere göre daha fazla alan, güvenlik ve mahremiyet sağlıyor. Kriterleri karşılayan mülkleri ise genellikle seyahat koordinatörleri ve asistanlarının yanı sıra, lüks evlere sahip müşteri ağlarına sahip emlak şirketleri buluyor.