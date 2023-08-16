İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 11 ildeki 69 arsayı açık artırmayla satışa sundu.

ARSALAR HANGİ İLLERDE?

Ankara, Antalya, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Tekirdağ'da bulunan arsaların satış müzayedesi, 31 Ağustos 2023 tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilecek.

YÜZDE 35 PEŞİNAT, 48 AY VADEYLE

TOKİ'nin sitesinde ise müzayede ile ilgili şu bilgiler paylaşılıyor: TOKİ 11 ildeki 69 arsayı 31 Ağustos 2023 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak. Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis ve plansız niteliğindeki arsalara, yüzde 35 peşinat, 48 ay vadeyle sahip olunabilecek.

Müzayede TOKİ’nin Ankara Çankaya Bilkent’teki Merkez Binası ile TOKİ’nin İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

KDV’den muaf



Alıcılar, konut, ticaret, sanayi ve turizm tesis alanı niteliğindeki arsalara yüzde 35 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV’den muaf şekilde satılacak.

Satışa sunulan arsalar arasında Ankara’da konut, Antalya’da turizm tesis alanı, Çanakkale’de plansız alanlar, Diyarbakır’da ticaret, İzmir’de sanayi tesisi, Kayseri’de konut ve Tekirdağ’da Lojistik tesis alanı bulunuyor.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye “www.toki.gov.tr” ile “emlakmuzayede.com.tr” internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.