ARA
Bist 100
7692,95
0,03%
Bist 100
Dolar/TL
27,0585
-0,0107%
Dolar/TL
Euro/TL
29,5306
0,0787%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0908
0,011%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1656,39
0,1%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ 11 ilde 48 ay vadeyle arsa satacak: İşte detaylar

TOKİ 11 ilde 48 ay vadeyle arsa satacak: İşte detaylar

TOKİ 11 ildeki 69 arsayı açık artırmayla satışa sundu. Arsaların satış müzayedesi, 31 Ağustos 2023 tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilecek. Arsalar KDV’den muaf şekilde satılacak. İşte detaylar:

16 Ağustos 2023 | 14:23
Son Güncellenme: 16 Ağustos 2023 | 14:27
0
TOKİ 11 ilde 48 ay vadeyle arsa satacak: İşte detaylar

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 11 ildeki 69 arsayı açık artırmayla satışa sundu.

ARSALAR HANGİ İLLERDE?

Ankara, Antalya, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Tekirdağ'da bulunan arsaların satış müzayedesi, 31 Ağustos 2023 tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilecek.

YÜZDE 35 PEŞİNAT, 48 AY VADEYLE

TOKİ'nin sitesinde ise müzayede ile ilgili şu bilgiler paylaşılıyor: TOKİ 11 ildeki 69 arsayı 31 Ağustos 2023 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak. Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis ve plansız niteliğindeki arsalara, yüzde 35 peşinat, 48 ay vadeyle sahip olunabilecek.

Müzayede TOKİ’nin Ankara Çankaya Bilkent’teki Merkez Binası ile TOKİ’nin İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

KDV’den muaf 

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi ve turizm tesis alanı niteliğindeki arsalara yüzde 35 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV’den muaf şekilde satılacak.

Satışa sunulan arsalar arasında Ankara’da konut, Antalya’da turizm tesis alanı, Çanakkale’de plansız alanlar, Diyarbakır’da ticaret, İzmir’de sanayi tesisi, Kayseri’de konut ve Tekirdağ’da Lojistik tesis alanı bulunuyor.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye “www.toki.gov.tr” ile “emlakmuzayede.com.tr” internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1656,39 0,1%
  • ALTIN ONS 1904,02 0,1%
  • BIST 100 7692,95 0,03%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,0585 -0,0107%
  • EURO/TURK LIRASI 29,5306 0,0787%
  • EURO/USD 1,0908 0,011%
  • INGILIZ STERLINI 1,27528 0,37939%
  • JAPON YENI 145,812 0,162%
  • KANADA DOLARI 1,35153 0,13151%
  • RUS RUBLESI 94 -4,0826%
Günün En Çok Okunanları
Forbes'a göre bir iş teklifini kabul etmemek için 5 işaret
Muğla'ya Polonyalı turist ilgisi artıyor: Peki, neden?
Muğla'ya Polonyalı turist ilgisi artıyor: Peki, neden?
ASELSAN'dan ilk yarı rakamlarına ilişkin değerlendirme
ASELSAN'dan ilk yarı rakamlarına ilişkin değerlendirme
Musk ve Mark Zuckerberg'e kafes dövüşü için Türkiye'den çağrı
Musk ve Mark Zuckerberg'e kafes dövüşü için Türkiye'den çağrı
Benzine yeni zam geliyor
Benzine yeni zam geliyor
Sığınmacı gemisindeki bir göçmen: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz
Sığınmacı gemisindeki bir göçmen: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz
İş Bankası 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kampanyasını duyurdu
İş Bankası 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kampanyasını duyurdu
Rüzgar enerjisi için 29 YEKA belirlendi: İşte listedeki 17 il
GERİ
İLERİ
Forbes'a göre bir iş teklifini kabul etmemek için 5 işaret
Muğla'ya Polonyalı turist ilgisi artıyor: Peki, neden?
ASELSAN'dan ilk yarı rakamlarına ilişkin değerlendirme
Musk ve Mark Zuckerberg'e kafes dövüşü için Türkiye'den çağrı
Benzine yeni zam geliyor
Muğla'ya Polonyalı turist ilgisi artıyor: Peki, neden?
ASELSAN'dan ilk yarı rakamlarına ilişkin değerlendirme
Musk ve Mark Zuckerberg'e kafes dövüşü için Türkiye'den çağrı
Benzine yeni zam geliyor
Sığınmacı gemisindeki bir göçmen: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz
ASELSAN'dan ilk yarı rakamlarına ilişkin değerlendirme
Musk ve Mark Zuckerberg'e kafes dövüşü için Türkiye'den çağrı
Benzine yeni zam geliyor
Sığınmacı gemisindeki bir göçmen: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz
İş Bankası 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kampanyasını duyurdu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL