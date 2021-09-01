Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 3 ilde 397 konutu satışa çıkardı. Yozgat’ta 175, Denizli’de 137 ve Elazığ’da 85 adet konut kura yöntemiyle satılacak. İşte başvuru tarihleri, satış fiyatları…
TOKİ, Yozgat’ta 175, Denizli’de 137 ve Elazığ’da 85 adet konutu kura yöntemiyle satışa çıkardı. Konutların satış fiyatları, genel bilgileri ve başvuru tarihleri şöyle…
YOZGAT
Yozgat’ta inşası devam eden 2+1 ve 3+1 nitelikli 175 konutumuz, kuralı satışa sunulmuştur.
Başvurular: : 01 – 10 Eylül 2021
🏡Yozgat'ta inşası devam eden 2+1 ve 3+1 nitelikli 175 konutumuz, kuralı satışa sunulmuştur.
Başvurular: : 01 – 10 Eylül 2021
Detaylı bilgi 🔎https://t.co/EtPqbsKZM7 pic.twitter.com/s6iO6C5HWj
— TOKİ (@Toki_Kurumsal) September 1, 2021
DENİZLİ
Denizli’de inşası devam eden 2+1 ve 3+1 nitelikli 137 konutumuz, kuralı satışa sunulmuştur.
Başvurular: : 01 – 10 Eylül 2021
🏡Denizli'de inşası devam eden 2+1 ve 3+1 nitelikli 137 konutumuz, kuralı satışa sunulmuştur.
Başvurular: : 01 – 10 Eylül 2021
Detaylı bilgi 🔎https://t.co/d9DErU9JTN pic.twitter.com/eFUuKaG53F
— TOKİ (@Toki_Kurumsal) September 1, 2021
ELAZIĞ
Elazığ’da inşa ettiğimiz 2+1 ve 3+1 nitelikli 85 konutumuz, kuralı satışa sunulmuştur.
Başvurular: : 01 – 10 Eylül 2021
🏡 Elazığ'da inşa ettiğimiz 2+1 ve 3+1 nitelikli 85 konutumuz, kuralı satışa sunulmuştur.
Başvurular: : 01 – 10 Eylül 2021
Detaylı bilgi 🔎https://t.co/j421e6ucPP pic.twitter.com/GLRO7RGXVG
— TOKİ (@Toki_Kurumsal) September 1, 2021
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