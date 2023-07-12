TOKİ 42 il için duyurdu: 2+1 ve 3+1 konutlar satışa çıkartılacak

TOKİ 42 ilde açık artırma usulüyle konut satışı duyurusunda bulundu. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konutların yer alacağı müzayede de TOKİ İstanbul ve Ankara'nın da yer aldığı 42 il için konut satışı yapacak.

TOKİ tarafından satışa sunulan 182 konutun açık artırması, 1 Ağustos günü saat 10.30’da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

Alıcılar, atışa sunulan konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecekler.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular ve teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecek.

Açık artmayla satışa sunulacak konutlar şu illerde yer alıyor:

1 Adana

2 Afyonkarahisar

3 Aksaray

4 Ankara

5 Balıkesir

6 Batman

7 Bitlis

8 Bolu

9 Burdur

10 Bursa

11 Çorum

12 Denizli

13 Edirne

14 Elazığ

15 Eskişehir

16 Isparta

17 İstanbul

18 İzmir

19 Karabük

20 Kars

21 Kastamonu

22 Kayseri

23 Kırıkkale

24 Kırşehir

25 Kocaeli

26 Konya

27 Kütahya

28 Manisa

29 Mersin

30 Niğde

31 Osmaniye

32 Rize

33 Sakarya

34

35 Sivas

36 Şanlıurfa

37 Tekirdağ

38 Tokat

39 Trabzon

40 Uşak

41 Yozgat