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  • TOKİ 42 il için duyurdu: 2+1 ve 3+1 konutlar satışa çıkartılacak

TOKİ 42 il için duyurdu: 2+1 ve 3+1 konutlar satışa çıkartılacak

TOKİ 42 ilde açık artırma usulüyle konut satışı duyurusunda bulundu. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konutların yer alacağı müzayede de TOKİ İstanbul ve Ankara'nın da yer aldığı 42 il için konut satışı yapacak.

12 Temmuz 2023 | 16:14
Son Güncellenme: 12 Temmuz 2023 | 17:05
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TOKİ 42 il için duyurdu: 2+1 ve 3+1 konutlar satışa çıkartılacak

TOKİ 42 ilde açık artırma usulüyle konut satışı duyurusunda bulundu. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konutların yer alacağı müzayede de TOKİ İstanbul ve Ankara'nın da yer aldığı 42 il için konut satışı yapacak. 

TOKİ tarafından satışa sunulan 182 konutun açık artırması, 1 Ağustos günü saat 10.30’da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

Alıcılar, atışa sunulan konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecekler. 

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular ve teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecek.

Açık artmayla satışa sunulacak konutlar şu illerde yer alıyor:

 

 

1
Adana

Adana

2
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar

3
Aksaray

Aksaray

4
Ankara

Ankara

5
Balıkesir

Balıkesir

6
Batman

Batman

7
Bitlis

Bitlis

8
Bolu

Bolu

9
Burdur

Burdur

10
Bursa

Bursa

11
Çorum

Çorum

12
Denizli

Denizli

13
Edirne

Edirne

14
Elazığ

Elazığ

15
Eskişehir

Eskişehir

16
Isparta

Isparta

17
İstanbul

İstanbul

18
İzmir

İzmir

19
Karabük

Karabük

20
Kars

Kars

21
Kastamonu

Kastamonu

22
Kayseri

Kayseri

23
Kırıkkale

Kırıkkale

24
Kırşehir

Kırşehir

25
Kocaeli

Kocaeli

26
Konya

Konya

27
Kütahya

Kütahya

28
Manisa

Manisa

29
Mersin

Mersin

30
Niğde

Niğde

31
Osmaniye

Osmaniye

32
Rize

Rize

33
Sakarya

Sakarya

34

35
Sivas

Sivas

36
Şanlıurfa

Şanlıurfa

37
Tekirdağ

Tekirdağ

38
Tokat

Tokat

39
Trabzon

Trabzon

40
Uşak

Uşak

41
Yozgat

Yozgat

42
Zonguldak

Zonguldak

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