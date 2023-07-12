TOKİ 42 il için duyurdu: 2+1 ve 3+1 konutlar satışa çıkartılacak

TOKİ 42 ilde açık artırma usulüyle konut satışı duyurusunda bulundu. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konutların yer alacağı müzayede de TOKİ İstanbul ve Ankara'nın da yer aldığı 42 il için konut satışı yapacak.
TOKİ tarafından satışa sunulan 182 konutun açık artırması, 1 Ağustos günü saat 10.30’da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.
Alıcılar, atışa sunulan konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecekler.
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular ve teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecek.
Açık artmayla satışa sunulacak konutlar şu illerde yer alıyor: