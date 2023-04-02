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TOKİ 50 ilde 575 arsa satacak: Açık artırma bu hafta

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 50 ildeki 575 arsayı açık artırmayla satışa çıkardığı duyurmuştu. Müzayede bu hafta yapılacak. İşte detaylar...

02 Nisan 2023 | 15:20
Son Güncellenme: 02 Nisan 2023 | 16:04
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TOKİ 50 ilde 575 arsa satacak: Açık artırma bu hafta

TOKİ daha önce internet sitesinde yaptığı açıklamada konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, akaryakıt istasyonu, depolama alanı, sosyal kültürel tesis, kreş ve plansız niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeyle sahip olunabileceği duyurmuştu.

ARSALAR HANGİ İLLERDE?

Muhammen bedeli 6 milyar 118 milyon 378 bin 622 lira olan toplam 13 milyon 884 bin 920 metrekarelik arsaların bulunduğu iller şöyle:

Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta yer alıyor.

Satışa sunulan arsalar arasında Ankara'da konut, plansız ve sosyal kültürel tesis alanları, Antalya'da konut ile ticaret alanları, İzmir'de sanayi ve depolama, günübirlik turizm tesis ve konut alanları, İstanbul'da ise konut, konut dışı kentsel çalışma alanları bulunuyor.

AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?

Açık artırma, 4-6 Nisan saat 10.30'da üç ayrı oturum halinde TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Çankaya Bilkent Otel'de yapılacak. Ayrıca internetten "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

Emlakmuzayede.com.tr'de ayrıca şu bilgiler var:

  • İnternet katılımı 03.04.2023 Saat: 10:30 itibari ile sonlanacaktır.  (İnternet katılımcıları, müzayede esnasında bir kereye mahsus olmak kaydıyla teminat eklemesi yapabileceklerdir.)
     
  • Söz konusu taşınmazlar KDV'den MUAF olarak satışa sunulmuştur.
     
  • ÜFE oranı altı aylık dönem için en fazla % 12,5 oranında uygulanacaktır(ÜFE negatif gerçekleştiğinde indirim yapılmayacaktır).

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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