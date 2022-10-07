Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul’da 12 rezidans daire ve 33 konutu açık artırma ile satışa çıkardı.

İlan.gov.tr’de yer alan ilanın detayları şöyle:

“KoruFlorya projesindeki 3+1 ve 4+2 rezidans daireler 8.940.000 TL’den başlayan fiyatlarlar, Beyoğlu Sütlüce Mahallesi’ndeki 1+1, 2+1 ve 3+1 konutlar ise 2.020.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak.

Açık artırma 25 Ekim 2022 tarihinde saat 10.30’da yapılacaktır. Açık artırmaya internet katılımı içen kayıtlar 24 Ekim 2022 saat 10.30’a kadar alınacak.”