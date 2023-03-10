TOKİ Güzelbahçe, Urla, Selçuk kuraları bugün çekiliyor! Kura sonuçları açıklandı mı?

İlk Evim 250 bin sosyal konut projesinde kura çekilişleri, bir ayın ardından İzmir'İn Güzelbahçe, Selçuk ve Urla ilçeleri ile devam ediyor.

TOKİ Güzelbahçe, Urla, Selçuk kura sonuçları açıklandı mı?



Bugün yapılacak çekilişle Güzelbahçe, Urla, Selçuk ilçelerinde inşa edilecek toplam 1350 konut sahibini bulacak.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayan kuralar Sabancı Kültür Merkezi Büyük Salon'da yapılacak. Kura çekimi hala devam ediyor. Kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

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TOKİ Güzelbahçe, Urla, Selçuk kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen çekilişlerin tamamlanmasının ardından isim listesi belli olacak. ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yada e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

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İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

8 MART: Merkez

9 MART: Menemen

10 MART: Güzelbahçe, Urla, Selçuk

11 MART: Torbalı, Seferihisar

12 MART: Aliağa, Kemalpaşa

13 MART: Dikili, Tire

14 MART: Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık

TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak?

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.