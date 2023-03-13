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TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? Tarih belli oldu

Deprem felaketi nedeniyle ara verilen 2023 İlk Evim TOKİ kuralarında çekiliş takvimi güncellendi. TOKİ İstanbul kura çekilişi de belli oldu. TOKİ İstanbul kura tarihleri ne zaman? İşte TOKİ İstanbul çekiliş tarihleri...

13 Mart 2023 | 14:49
Son Güncellenme: 13 Mart 2023 | 15:39
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TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? Tarih belli oldu

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesi olarak nitelendirilen TOKİ konut projesinde İstanbul kuralarının çekileceği tarih belli oldu.  

TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman?

İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri için 16 Mart-19 Nisan tarihlerinde noter huzurunda çekilecek.

Tuzla'daki 20 bin 920 hak sahibi için 16 Mart'ta, Çatalca'daki 540 ve Selimpaşa'daki 200 hak sahibi için 30 Mart'ta, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerindeki 28 bin 340 hak sahibi için ise 1-19 Nisan tarihlerinde kura çekimi yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk Evim'de İstanbul zamanı. 50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz. 250 bin sosyal konut projesi kura çekimleri, 81 ilde 3,5 ayda tamamlanarak İstanbul ile son bulacak." ifadelerine yer verdi.


50 bin konut için hak sahipleri belirlenecek

TOKİ “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi kapsamında İstanbul’da toplamda 50 bin konut inşa edecek.

İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut, İstanbul Çatalca İlçesi 540 konut, İstanbul Silivri İlçesi Selimpaşa 200 konut ve İstanbul Tuzla İlçesi 20 bin 920 konut olmak üzere toplamda 50 bin konut sahibine teslim edilecek.

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