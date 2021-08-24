TOKİ, Kars’ta 202 konutu satışa çıkardı. Konutlardan almak isteyenler, 6-17 Eylül 2021 tarihleri arasında başvurularını yapmaları gerekiyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kars Merkez Atatürk Mahallesi ve Bayrampaşa Mahallesi’nde 202 adet konut kuralı satışa çıkarıldı.

Konut tipi 2+1,3+1 ve 4+1 olan konutların başvuru bedeli 2 bin lira olarak açıklandı. Yüzde 10-20 peşinat ile 120 ve 180 ay vade seçenekleri sunuldu.

Konutlardan almak isteyenlerin 6-17 Eylül 2021 tarihleri arasında Halk Bankası Kars şubelerine başvurmaları gerekiyor.

Adet Konut Tipi Konut Fiyatları Aylık Taksit Tutarı

58 2 + 1 ₺248.029 – ₺249.775 ₺1.102 – ₺1.873

51 3 + 1 ₺343.938 – ₺358.698 ₺1.529 – ₺2.690

35 4 + 1 ₺377.326 – ₺468.859 ₺1.677 – ₺3.516

58 4 + 1 Dubleks ₺475.820 – ₺478.223 ₺2.115 – ₺3.587

Peşinat ve Vade Seçenekleri : %10, %20 peşinat / 120, 180 ay vade

Başvuru Bedeli : ₺2.000

Başvuru Dönemi : 06 Eylül 2021 – 17 Eylül 2021

Başvuru : T. Halk Bankası A.Ş. Kars İli Şubeleri

Satışa ilişkin detaylı bilgilere www.toki.gov.tr internet adresininden ya da 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.