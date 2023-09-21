ARA
Bist 100
7702,49
-0,22%
Bist 100
Dolar/TL
27,0359
0,03%
Dolar/TL
Euro/TL
28,8312
0,063%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0657
-0,0441%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1672,16
-0,32%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ’nin indirim kampanyası bugün başlıyor! İşte başvuru şartları ve tarihleri

TOKİ’nin indirim kampanyası bugün başlıyor! İşte başvuru şartları ve tarihleri

TOKİ'nin, Haziran 2022'den önce yapılan iş yeri ve konutlar için indirim kampanyası bugün başlıyor. Borcu için peşin ödeme yapanlara yüzde 25 indirim uygulanacak. İşte başvuru şartları ve tarihleri...

21 Eylül 2023 | 10:00
Son Güncellenme: 21 Eylül 2023 | 10:08
0
TOKİ’nin indirim kampanyası bugün başlıyor! İşte başvuru şartları ve tarihleri

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ'nin, 21 Haziran 2022 öncesinde yapılan evlerle ilgili kampanya başlatacağının müjdesini vermişti.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, yüzde 25 indirim kampanyası bugün başlayıp, 19 Ekim'de sona erecek.  Borcunu peşin ödeyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapılacak. 

Kısmi ödeme imkanı

Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek.

Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

TOKİ indirim kampanyası yararlanma şartları

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2022 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1672,16 -0,32%
  • ALTIN ONS 1923,68 -0,35%
  • BIST 100 7702,49 -0,22%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,0359 0,03%
  • EURO/TURK LIRASI 28,8312 0,063%
  • EURO/USD 1,0657 -0,0441%
  • INGILIZ STERLINI 1,23048 -0,32201%
  • JAPON YENI 148,172 -0,115%
  • KANADA DOLARI 1,34966 0,26074%
  • RUS RUBLESI 96,2475 0,2317%
Günün En Çok Okunanları
Yurt Dışı ÜFE ağustosta yükseldi
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Yeni Clio satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
Yeni Clio satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
SPK 5 şirketin sermaye artırımına onay verdi
SPK 5 şirketin sermaye artırımına onay verdi
FED Başkanı Powell neler söyledi?
FED Başkanı Powell neler söyledi?
Başarılı ve özgüvenli çocuklar yetiştiren ebeveynlerin 1 numaralı sırrı
Başarılı ve özgüvenli çocuklar yetiştiren ebeveynlerin 1 numaralı sırrı
Rekabet Kurulu'ndan Maçkolik'e soruşturma ve geçici tedbir kararı
Rekabet Kurulu'ndan Maçkolik'e soruşturma ve geçici tedbir kararı
BES'te kısmi ödeme başlıyor, kimler faydalanacak?
GERİ
İLERİ
Yurt Dışı ÜFE ağustosta yükseldi
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Yeni Clio satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
SPK 5 şirketin sermaye artırımına onay verdi
FED Başkanı Powell neler söyledi?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Yeni Clio satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
SPK 5 şirketin sermaye artırımına onay verdi
FED Başkanı Powell neler söyledi?
Başarılı ve özgüvenli çocuklar yetiştiren ebeveynlerin 1 numaralı sırrı
Yeni Clio satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
SPK 5 şirketin sermaye artırımına onay verdi
FED Başkanı Powell neler söyledi?
Başarılı ve özgüvenli çocuklar yetiştiren ebeveynlerin 1 numaralı sırrı
Rekabet Kurulu'ndan Maçkolik'e soruşturma ve geçici tedbir kararı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL