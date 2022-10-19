Finansmana erişim, pandemi etkileri, tedarik zincirindeki sıkıntılar ve Ukrayna – Rusya Savaşı gibi bir çok sorunla boğuştuklarını ifade eden MST İş Makinaları Genel Müdürü Aydın Karlı, “Son yıllarda çok ağır kriz şartları altında faaliyetlerimizi sürdürürken, hatta 2023 yılında yüzde 15 oranında sektörel küçülme beklerken, bir çok ilde gerçekleştirilecek TOKİ Sosyal Konut Projesi’nin sektörü yüzde 10 oranında büyütebileceğini öngörüyoruz. Söz konusu projenin tüm yurt genelinde uygulamaya konulması, TOKİ müteahhitlerinin mevcut makinalarına ilave satın alma yaparak hareketlilik katacaklarına inanıyoruz” dedi.

Sosyal konut projesinin kentsel dönüşüm projeleri kadar yerel olmayacağını Türkiye genelinde büyük bir sinerji oluşturacağını ifade eden Aydın Karlı, “Yerli üretim markası MST İş Makinaları, pazara sunduğu kazıcı yükleyici, telehandler (teleskopik yükleyici), paletli ekskavatör ve mini ekskavatör grubu ile farkındalık oluşturacaktır. 2022 yılında toplam pazarda 9 bin 500 ve 9 bin 900 arası makine satışı gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Önümüzdeki yıl iş ve inşaat makinalarında bu genişlemeye rağmen sektörün yüzde 5-10 oranında küçüleceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Sektörün önündeki zorluklara da değinen Karlı şöyle konuştu:

“Ukrayna- Rusya savaşı sebebiyle enerji krizi, dünyadaki tedarik sorunları nedeniyle de komponent sıkıntılarının devam edeceğini ve üretimde zorlanılacağı görülmektedir. Ayrıca, ülkemizde Ekim ayı itibarı ile motor faz geçişi sebebiyle ( Tier 3A- Tier 5) elektronik kontrollü motorlara geçiş sıkıntılı olacak. Çip ve kontrol ünitelerinin tedariğinde dünyada yaşanan zorluklar bizi fazlasıyla etkileyecek.”