Yurtdışında 2021’de 29,3 milyar dolarlık proje üstlenen Türk müteahhitler hedef büyüttü. Rusya, lider pazar olmaya devam ederken, onu Irak izledi. Bu yıl 30 milyar doların aşılması, orta vadede ise yıllık 50 milyar dolarlık proje hacmi hedefleniyor.

Dünyanın birçok ülkesinde altyapıdan üst yapı işlerine kadar yüzlerce proje Türk müteahhitlerce yürütülüyor. Covid-19 salgınına rağmen 15,2 milyar dolarlık proje üstlenilen 2020’ye göre 2021’de neredeyse iki katı büyüyen ve 29,3 milyar dolarlık yeni iş üstlenen müteahhitler, bu yıl da büyümeye odaklandı.

Rusya, 11,2 milyar dolarlık proje ile lider pazar olmaya devam ederken, onu 3,6 milyar dolar ile ikinci sıraya yeniden yükselen Irak izledi.

Üçüncü sırayı 1,9 milyar dolarla Tanzanya alırken, listede son yıllarda dünyanın odağında yer alan bazı Sahra-altı Afrika ülkeleri de önemli ölçekteki iş tutarıyla öne çıktı.

Sektörün yurtdışına açıldığı 1972’den bugüne 131 ülkede üstlendiği toplam 11 bin 93 projenin büyüklüğü 451,5 milyar dolara ulaştı.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, 2021’de yakalanan başarı ve salgının bahara kadar etkisini azaltması beklentisiyle bu yıl yurtdışında yeni proje tutarında 30 milyar doları aşmayı hedeflediklerini söylüyor.

Eren, orta vadede ise bu rakamı 50 milyar dolar seviyesine yükseltmeyi hedeflediklerini vurguluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın