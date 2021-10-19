Miami ve Baltimore kentlerinde gayrimenkul portföyünü yöneten ABD’nin önde gelen emlak broker şirketi International Realty Group ve Property Invest USA yöneticileri, Türk yatırımcıların önümüzdeki süreçte doğacak büyük gayrimenkul fırsatından yararlanmalarını öneriyor.

Property Invest USA Kurucusu ve Başkanı Cengiz Bayırlı, IRG’ye ortak olduklarını, IRG’nin Baltimore pazarındaki ürün yelpazesine 95 bin dolardan başlayan evleri ekleyip her kesimden müşteriye hitap ettiklerini söylüyor.

2021’de satışlarını iki katına çıkaracaklarını ifade eden Bayırlı, ABD’nin Baltimore kentindeki evlere Türk vatandaşların yoğun ilgisinin olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Fiyatları 95 ile 130 bin dolar arasında değişen bu konutların kiraları garanti. Kiracıları Amerikan hükümeti tarafından garanti olduğu için biz de garanti edebiliyoruz. Evlerin hepsi özel, iki veya üç katlı. ABD’de ev almak veya satmak için Amerikan vizesine de ABD’ye gitmenize de gerek yok. Tapu işlemleri tamamen online yapılıyor. Her şey sistem üzerinden yürüyor.”

Bayırlı, ABD’den ev almak için Amerikan vizesine gerek olmadığını kaydediyor.

“ABD’de yatırım yapmak sürekli yükselen bir trend”

Türk yatırımcılardan bölgeye yoğun talep olduğunu belirten International Realty Group’un kurucusu Giovanna Guzman da son beş yılda şirket olarak Türk yatırımcılara değişik projelerden 95 bin dolar ile 15 milyon dolar arasında değişik gayrimenkuller sattıklarını belirtiyor.

Son üç yılda sadece Miami bölgesine yapılan yatırım tutarının 5 milyar doları geçtiğini belirten Giovanna Guzman, “Bu miktara arazi veya proje yatırımı dahil değil. Bu yatırımların önümüzdeki iki yıl boyunca yüzde 40 civarında artacağını düşünüyorum” diyor.

Guzman, Türklerin ABD’de konut almalarının avantajlarını şöyle özetliyor:

“ABD’de yatırım yapmak sürekli yükselen bir trend. Kira getirileri Türkiye’ye nazaran en az 2-3 kat daha fazla. Ayrıca tapu işlemleri tamamen şeffaf ve tapu garantisi var. Miami’de 20 yıllık deneyimimizden dolayı yatırımcılarımıza çok iyi getiriler sağlıyoruz. Aynı avanatjları Baltimore’da da sunuyoruz. Türkiye’deki yatırımcılardan inanılmaz bir talep görüyoruz.”