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Türkler en çok o ülkeden ev alıyor

Ülkemizde giderek artan konut fiyatları ve yükselen maliyetler yatırımcıları Türkiye dışındaki pazarlara yönlendiriyor. Türklerin yurt dışındaki gayrimenkul yatırımlarında en fazla yatırım Avrupa'ya gerçekleştirilirken Yunanistan, yıl bazında 1000’den fazla yurt içi yerleşik yatırımcısıyla Türklerin en çok tercih ettiği ülkeler arasında.

24 Mart 2025 | 14:15
Son Güncellenme: 24 Mart 2025 | 14:23
Türkler en çok o ülkeden ev alıyor

Türkiye’deki ekonomik dalgalanmalar nedeniyle yatırımcılar rotalarını güvenli ve stabil alanlara çevirmiş durumda. Gayrimenkul sektörü bu anlamda en güvenilir yatırım araçlarından biri olarak öne çıkarken Türk yatırımcılar, daha uygun fiyatlı ve potansiyel olarak daha karlı gayrimenkul fırsatları arayarak yurt dışı pazarlarına yöneliyorlar. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verileri de Türklerin yurt dışında gayrimenkul edinimlerinde birikimli olarak yeni rekor seviyeye işaret ediyor. Verilere göre, Türklerin yurt dışındaki gayrimenkul alımları Ekim 2024’te 197 milyon dolar olarak kaydedildi. Ekim itibariyle 12 aylık dönemde ise yurt dışında yapılan gayrimenkul alımları 2 milyar 2 milyon dolarla rekor bir rakama ulaştı. 12 aylık konut alımlarında önceki rekor yine 2024 yılının haziran ayında ulaşılan 1 milyar 996 milyon dolar seviyesindeydi. 

Yurt içinde yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımlarında en fazla yatırım Avrupa'ya gerçekleştirilirken Yunanistan da aslan payını alan ülkeler arasında öne çıkıyor. Yunanistan, patlayan turizm sektörü, cazip yatırıma dayalı ikamet programları ve istikrarlı bir şekilde büyüyen emlak piyasası sayesinde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2025 yılında da gayrimenkul yatırımı için Avrupa'nın en umut verici destinasyonlarından biri olmaya devam edecek.

11 BİNDEN FAZLA YATIRIMCI 2,5 MİLYAR EURO YATIRIM YAPTI

Platina Development Kurucusu Ela Aydoğan Keskineğe’nin verdiği bilgiye göre, gayrimenkul yatırımları açısından Yunanistan, Türklerin en çok rağbet gösterdiği ülkeler arasında yer alıyor. Ülke, 2014’ün başında Golden Visa programının açıklanmasıyla Türk yatırımcıların rotasına daha yoğun girdi. Özellikle Covid-19 pandemisi sonrası insanların tüm Avrupa içerisinde sınırsızca dolaşmak arzusu arttıkça Yunanistan’da Golden Visa talebi de hızla arttı. 

2025’te programda değişiklikler yapılmasına rağmen talepte bir azalma görülmedi. Bu eğilim neticesinde Yunanistan’da 2024’te yıl bazında aralarında 1000’inin üzerinde Türk’ün bulunduğu 11 binden fazla uluslararası yatırımcı, Yunan gayrimenkulüne 2,5 milyar euro’dan fazla yatırım yaptı. Ela Aydoğan Keskineğe’ye göre, ülkenin Türkler için bir mıknatıs haline gelmesinin nedenleri arasında, Yunanistan’ın Golden Visa programı teşviklerinin yanı sıra ekonomik kriz sonrası düşük fiyatlar, Türkiye ile Yunanistan arasındaki kültürel bağlar ve Türk yatırımcıların Yunan gayrimenkul pazarına ilgi göstermesi bulunuyor.

Yatırım için en doğru adresin Atina ve Atina’nın çevresindeki bölgeler olduğunu söyleyen Keskineğe, bu bölgelerin dışında Avrupa’da, Amerika’da ve dünyanın her yerinde tanınmış birkaç çok popüler adaya yatırım talebinin devam ettiğini belirtiyor. Türk yatırımcılar ise çoğunlukla Atina, Pire ve Kiklad Adaları'ndaki gayrimenkulleri tercih ediyor.

250 BİN EURO’LUK YATIRIMLA YUNANİSTAN’DA OTURUM İZNİ 

Yunanistan’da gayrimenkul satın alımı ve Golden Visa sürecinden de bahseden Ela Aydoğan Keskineğe, “Yunanistan’da bir ev satın almak, yasal altyapısı hazır projelerde kısa bir süreç. Hukuk ekibinin tecrübesi süreci kısaltan ve garantileyen en önemli unsur. Satın alacağınız mülke karar verdiğinizde, işlemler yaklaşık dört hafta içinde tamamlanıyor. Avrupa Birliği’ne giriş kapısı olarak görülen Golden Visa Programı’nın yenilenen kanunla alt yatırım limitleri bölgeye bağlı olarak değişiklik gösteriyor. En üst limit 800 bin euro olarak belirlenmiş olsa da istisnai şartlarla bölge ve metrekare kısıtlaması olmaksızın hala 250 bin euro’luk yatırım imkanı devam ediyor. Özellikle yatırımla birlikte Avrupa’da oturma izni ve Golden Visa ürününü de düşünerek ev alıyorsanız, profesyonel bir ekiple çalışmak ayrı bir önem kazanıyor. Tapuda veya sözleşmelerde çıkabilecek karışıklıklar başvurunuzu geciktirebilir. Son dönemde Yunanistan hükümeti tapunun alınmasını takip eden 3 ay içinde oturma izni kartlarını teslim ediyor” ifadelerini kullanıyor.

 

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Bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 5.327 TL
SASA'dan kredi notu açıklaması
Akçansa temettü 2025 ne zaman? Ödeme tarihi ve miktarı
KAP'ın internet sitesi yenilendi
Borsada emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik
SPK’dan yeni tedbirler: 3 karar
Borsada bu hafta genel kurulu olan 73 şirket
BİM, Ford, Tüpraş, Telekom... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, döviz: Yatırım araçları bu hafta ne yaptı?
Borsada kırmızı gün: 21 Mart gün sonu rakamları
Borsada devre kesici yeniden devrede
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
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