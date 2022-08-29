Hepsiemlak, üniversitelerin açılmasına sayılı zaman kala öğrencilerin ev arayışını mercek altına aldı. Son aylarda yaşanan kira artışları, öğrencilerin ev bulma sürecini etkilerken, öğrenci nüfusunun en yoğun olduğu illerdeki kiralık konutların m2 fiyatlarındaki yükseliş trendi dikkat çekti. Hepsiemlak verilerine göre öğrencilerin en yoğun olduğu illerde m2 fiyatlarının; İstanbul 97 TL, İzmir 61 TL, Eskişehir 42 TL, Ankara 40 TL, Erzurum 18 TL olduğu gözlendi.

Öğrencilerin kiralık konut arayışı ile beraber illerdeki kiralık konut fiyatlarında dönemsel artış gözleniyor. Emlak platformu hepsiemlak üniversite eğitimi için en çok tercih edilen şehirlerin fiyat değişimini ve güncel ortalama m2 fiyatlarındaki artışı gözler önüne serdi.

Hepsiemlak m2 fiyat verilerine göre; kiralık konutlarda birinci sırada yer alan şehir 97 TL ile İstanbul oldu. İzmir 61 TL ve Eskişehir 42 TL ile sıranın devamında yer aldı. Ankara 40 TL ile dördüncü sırada yer alırken, Erzurum 18 TL m2 fiyat ile beşinci sırada yer aldı.

3 ilde 2 kattan fazla artış

Öğrenci nüfusunun en yoğun olduğu illerdeki m2 fiyatları kayıt öncesi dönemle karşılaştırıldığında İstanbul, Eskişehir ve Ankara’nın birim fiyatlarında artış, İzmir ve Erzurum’da ise birim fiyatının gerilediği gözlenirken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise 2 kattan fazla artış gösterdiği dikkat çekti.

Buna göre geçtiğimiz yıl kiralık evlerin m2 fiyatları İstanbul’da 40 TL, Eskişehir’de 14 TL, Ankara’da 15 TL iken, bu sene Temmuz ayında 40 TL olan İstanbul 95 TL’ye, Eskişehir 40 TL’ye, Ankara ise 38 TL’ye ulaştı.

İzmir 62 TL, Erzurum’un da 21 TL olduğu kayıt öncesi dönemdeki kiralık konut m2 fiyatları, Ağustos ayında gerileyerek, İzmir’de 61 TL, Erzurum’da ise 18 TL olduğu gözlendi.